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Metruk evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

Silivri’de sabah saatlerinde metruk bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Metruk evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Silivri’de sabah saatlerinde metruk bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Korku dolu gözlerle itfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri evin bir an önce yıkılmasını istedi.
Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan metruk bir evde çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Silivri İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarını korkulu gözlerle izleyen mahalle sakinleri, “Bu eve önüne gelen giriyor. Mahalle halkı olarak yıkılmasını rica ediyoruz” diyerek yetkililerden yardım talep etti.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken her ihtimale karşı olay yerinde sağlık görevlileri de hazır bulundu.

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