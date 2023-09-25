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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI: Diyanet'e göre Mevlid Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir, kaç rekat ve saat kaçta kılınır?

25.09.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili namazı kılınışı vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi deniliyor. Bu kandil, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Kandil namazı bu önemli gecede yapılan ibadetlerden biri. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Mevlid Kandili namazı kılınışı ile ilgili detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI: Diyanet'e göre Mevlid Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir, kaç rekat ve saat kaçta kılınır?

Mevlid Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu internette araştırılıyor. Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak bilenen bu kandilde birçok kişi ibadetlerini yerine getirecek.Mevlid Kandili namazı her yıl kandil gününde kılınmaktadır. İşte Mevlid Kandili namazı kılınışı ile ilgili ayrıntılar...

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber Efendimizin amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

TESBİH NAMAZI

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

kandil-namazı

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

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