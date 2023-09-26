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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı ne zaman kılınır? İşte kandil namazı kılınışı

26.09.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu araştırılıyor. Müslümanlar her yıl kandil tarihlerini heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini günler idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid Kandili 26 Eylül’de denk geldi. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı ne zaman kılınır? İşte kandil namazı kılınışı

Mevlid Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Müslümanların heyecanla beklediği Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan bu önemli günde bolca ibadet ediliyor. İşte bu gece kılınabilecek olan Mevlid Kandili namazının kılınışı

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

mevlid kandili

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Müslümanlar genellikle kandil gecelerinde kaza ve nafile namaz kılıyorlar. Tesbih namazı da bu gecelerde sıkça kılınıyor.
Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

mevlid

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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