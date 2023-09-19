MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2023: Mevlid Kandili ne zaman, önemi ve fazileti nedir? 2023 Diyanet dini günler takvimi

Mevlid Kandili tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Mevlid Kandili gecesi eller semaya uzanacak, dualar edilecek. Resûlullah Efendimiz'in doğduğu gece olarak bilinen bu kutlu günde ibadet yapmak isteyen birçok kişi Diyanet'in dini günler takvimini inceliyor. İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi...
Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre; bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin Müslümanlar tarafından Kur’an-ı Kerim okumak, salavatlar getirmek ve dualar etmek gibi ibadetler ile değerlendirildiği Mevlid Kandili, Hicri takvime göre Rebiü’l-Evvel ayının 12. gecesidir. Peygamber Efendimizin 571 yılında Rebiü’l-Evvel ayının 12. günü dünyaya gelmesi, vefatından bir süre sonra o günün İslam âlemince ibadetlerle geçirilmesine vesile olmuştur.
Mevlid, “veladet” (doğmak) kelime kökünden türeyen ve “doğma, doğuş, doğum yeri” anlamına gelen bir kelimedir. İslami literatürde ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrif edişini ifade etmektedir.
23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ