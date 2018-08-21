HABER

Mevsimlik işçilerin buruk bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Geçimlerini memleketlerinden uzakta mevsimlik işlerde çalışarak sağlayan aileler, buruk bir bayram yaşıyor - Şırnaklı işçi çavuşu Abdülaziz Şık: - "Ailemizden, çocuklarımızdan uzakta bayram geçiriyoruz. Gönül orada olmak isterdi ama ne yapalım para kazanmamız gerekiyor" - Kurban Bayramı'nı ailesinden uzakta geçiren 17 yaşındaki Nazan Şık: - "Burada çalışırken anne babamızın kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Onların bizim için ne sıkıntılar çektiğini anlayabiliyoruz"

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Geçimlerini sağlamak için yüzlerce kilometre uzaklıktaki Düzce'ye fındık toplamaya gelen Doğu ve Güneydoğulu aileler, Kurban Bayramı'nı evlerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Akçakoca ilçesinde kendilerine ayrılan alanlarda yaz sezonunu geçiren mevsimlik tarım işçileri, her sene 1400 kilometre yol katederek bölgeye fındık toplamaya geliyor.

Evlerinden uzakta ekmek paralarını kazanmak için zaman zaman 3 aydan fazla çalıştıkları kentlerde kalan işçiler, günlük yevmiye karşılığında fındık topluyor. İhtiyaçlarının bir kısmı tarla sahipleri tarafından karşılanan işçiler, sabah 07.00 akşam 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Geride bıraktıkları aile fertlerinin kış aylarında geçim sıkıntısı yaşamaması için yazın sıcağında fındık bahçelerinde alın teri döken "gurbet işçileri", bu yıl Kurban Bayramı'nı evlerinden uzakta geçiriyor.

- "Çocuklarımızdan uzakta bayram geçiriyoruz"

Bölgeye gelen işçilerin çavuşluğunu yapan Abdülaziz Şık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesinden fındık toplamaya geldiklerini söyledi.

Uzun yıllardır 1400 kilometre yoldan fındık toplamak için kente geldiklerini anlatan Şık, şöyle konuştu:

"Çok uzak yoldan geliyoruz. Yaşadığımız yerden para kazanmak için buraya geliyoruz. Bayramı da burada geçiriyoruz. Fındığın bolluğuna göre 40 gün ile 70 gün arasında burada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz. Bayramı uzakta geçiriyoruz. Ailemizden, çocuklarımızdan uzakta bayram geçiriyoruz. Gönül orada olmak isterdi ama ne yapalım para kazanmamız gerekiyor."

- "Okul harçlığımı çıkarmaya geldim"

İşçilerden 17 yaşındaki Nazan Şık ise okul harçlığını çıkarmak için bu yıl ilk defa fındık toplamaya geldiğini ve işçiliğin zor olduğunu ifade etti.

Bayramı ilk defa evinden uzakta geçireceğini anlatan Şık, "Aileden uzak olmak çok zor. Her iş zordur. Burada çalışırken anne babamızın kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Onların bizim için ne sıkıntılar çektiğini anlayabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Nazan Şık, lise son sınıfta okuduğunu ve eczacı olmak istediğini sözlerine ekledi.

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleriDiyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri
88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce fındık içişisi Mevsimlik emekler

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.