Mevsimlik işçilerin buruk bayramı

Evlerinden uzakta ekmek paralarını kazanmak için zaman zaman 3 aydan fazla çalıştıkları kentlerde kalan işçiler, günlük yevmiye karşılığında fındık topluyor. İhtiyaçlarının bir kısmı tarla sahipleri tarafından karşılanan işçiler, sabah 07.00 akşam 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

Uzun yıllardır 1400 kilometre yoldan fındık toplamak için kente geldiklerini anlatan Şık, şöyle konuştu:

"Çok uzak yoldan geliyoruz. Yaşadığımız yerden para kazanmak için buraya geliyoruz. Bayramı da burada geçiriyoruz. Fındığın bolluğuna göre 40 gün ile 70 gün arasında burada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz. Bayramı uzakta geçiriyoruz. Ailemizden, çocuklarımızdan uzakta bayram geçiriyoruz. Gönül orada olmak isterdi ama ne yapalım para kazanmamız gerekiyor."

- "Okul harçlığımı çıkarmaya geldim"

İşçilerden 17 yaşındaki Nazan Şık ise okul harçlığını çıkarmak için bu yıl ilk defa fındık toplamaya geldiğini ve işçiliğin zor olduğunu ifade etti.

Bayramı ilk defa evinden uzakta geçireceğini anlatan Şık, "Aileden uzak olmak çok zor. Her iş zordur. Burada çalışırken anne babamızın kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Onların bizim için ne sıkıntılar çektiğini anlayabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Nazan Şık, lise son sınıfta okuduğunu ve eczacı olmak istediğini sözlerine ekledi.

