Meyve bahçesinde dehşet! İftara gitmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Latif Aydoğan, akşam saatlerinde Kanalboyu Caddesi’nde bulunan ailesine ait meyve bahçesine gideceğini söyleyerek otomobille evden ayrıldı. İftar saatlerinde Aydoğan’dan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenip, meyve bahçesine gitti. Ağaçların arasında otomobili görerek bahçeye giren ailesi aracın dışında Latif Aydoğan’ı başından silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydoğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





