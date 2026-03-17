Meyve lekelerini silgi gibi siliyor! Deneyen sonucu görünce şaşırıyor

Evinizde bulunan malzemeleri doğru bir şekilde kullanarak kıyafetlerinizde oluşan lekelerden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bu sayede hiçbir beyaz tshirtünüz ile vedalaşmak zorunda kalmayacaksınız. İşte lekeleri silen karışımlar.

TUZ VE BUZ YÖNTEMİ

Özellikle kırmızı meyve lekelerinde etkili bir ikili. Lekeye buz koyun. Üzerine biraz tuz serpin. Hafifçe bastırarak bekletin. Soğuk, lekenin yayılmasını durdurur; tuz ise pigmenti çeker.

SÜT İLE LEKE ÇIKARMA YÖNTEMİ

Lekeli kısmı süt içinde bekletin. 15-20 dakika sonra kıyafeti makinede yıkayın. Süt, meyve lekesindeki asidik yapıyı çözer.

KARBONAT VE SU KARIŞIMI

Karbonat, doğal bir leke sökücü olarak en etkili yöntemlerden biri. Lekeli bölgeyi hafifçe ıslatın. Üzerine bir miktar karbonat serpin. Birkaç damla su ekleyerek macun kıvamına getirin. 5-10 dakika beklettikten sonra nazikçe ovalayın. Bu yöntem özellikle taze lekelerde oldukça hızlı sonuç verir.

ILIK SU VE SIVI SABUN YÖNTEMİ

En basit ama en hızlı müdahale yöntemi. Lekeyi bekletmeden ılık suyla durulayın

Üzerine birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Nazikçe çitileyin ve tekrar durulayın.

Özellikle yeni oluşan lekelerde iz kalmasını engeller.