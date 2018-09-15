"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta, Efendi Y.'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olaya karıştığını belirlediği şüphelilerin yakalanması için Sarıyer'de 4 adrese yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Bu sırada iddiaya göre bir adrese baskına giden ekiplere Efendi Y.'nin vurulmasıyla ilgili olaya karıştığı belirlenen 25 yaşındaki İbrahim Devrim Top'un silahla ateş açması üzerine çatışma çıktı.

ÇATIŞMADA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada İbrahim Devrim Top ölü olarak ele geçirildi. İbrahim Devrim Top'un terör örgütü DHKP-C'ye üyelikten kaydı bulunduğu ve arandığını belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. gözaltına aldı. Ev sahibi olduğu kaydedilen Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Operasyonda öldürülen İbrahim Devrim Top'un cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Çorum’a getirildi. Top, polis ve jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri altında merkeze bağlı Büyük Palabıyık köyünde defnedildi. Cenazenin defni sırasında bir grup, terör örgütü lehine sloganlar attı. Cenaze defnedilmesi sonrası bazı köylüler de, öldürülen Top’un cenazesinin köylerine defnedilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Tepkiler üzerine, jandarma ekipleri köydeki mezarlık çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

