KADIN

Mezobotoks ile ince çizgilerinizle vedalaşın

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Ameliyatsız estetik uygulamaların başında botoks gelir. Tüm dünyada birçok kişinin tercih ettiği botoks, uzun zamandır bu liderliği başka herhangi bir uygulamaya kaptırmadı.

Mezobotoks ile ince çizgilerinizle vedalaşın

Botoks uygulamalarına olan talebin giderek artması bunun aynı zamanda çeşitlenmesini ve farklı ihtiyaçlara da cevap verebilmesini sağladı. Mezobotoks ile uygulama olarak botoks ile son derece benzer olsa da farklı avantajlar ile giderek en popüler botoks yöntemi haline geldi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, mezobotoks hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı.

2

Mezobotoks’un bu avantajları içeriğinin klasik botoks uygulamasından daha farklı olmasından kaynaklanır. Son derece az dozda botulinum toksine sahip olan mezobotoks da ayrıca yüksek miktarda vitamin, mineral, amino asit ve hyaluronik asit bulunur. Bu sayede botoks da olduğunun aksine herhangi bir ifade bozukluğu meydana meydana gelmez.

MEZOBOTOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mezobotoks’un farklarından birisi de hem yağ bezlerinin hem de yüz kaslarının yüzeysel tabakasını azaltmayı sağlar. Bu uygulama ile mimiklerden kaynaklanan yüz çizgileri ortadan kalkmasının yanı sıra yüzün ve cildin tazelenmesi, sıkılaşması ve pürüzsüz bir hale gelmesi de sağlanır. Ayrıca içeriğindeki botulinum toksin miktarının çok düşük olması sayesinde yüz kaslarının hareket yeteneği de korunur.

4

Böylece donuk bir görünüm ortaya çıkmamaktadır. Mezobotoks, yüz çevresinin yanı sıra dekolte bölgesine, ellere, kol ve bacakların iç kısımlarına da uygulanabilmektedir. Uygulamanın gerçekleştiği bölgede toparlanma ve sıkılaşma meydana gelir.

UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDA

Mezobotoks’un da uygulaması tıpkı botoks gibi 10-15 dakika sürer. Öncesinde ise konforlu bir uygulama gerçekleştirmek için enjeksiyon yapılacak bölgeye anestezi kremler sürülür. Bu sayede uygulama esnasında herhangi bir acı ya da ağrı ortaya çıkmaz.

Mezobotoks, botoks gibi kas içine değil daha yüzeysel uygulandığı için hiçbir şey hissedilmez. Sonuçları yüzde meydana gelen deformasyona göre değişiklik gösterir. Bazı durumlarda 2-3 seanslık uygulamalar ile hem istenen sonuç elde edilebilir hem de uygulamanın kalıcılığı önemli ölçüde artar.

3

Uygulama sonrasında ise enjeksiyon yapılan bölgede hafif kızarıkların ya da küçük ödemlerin meydana gelmesi son derece normaldir. Bu etkileri yaklaşık 2-3 gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Her ne kadar görünüm uygulamadan hemen sonra değişse de elde edilmek istenen görüntü de yaklaşık 5 gün içerisinde kendisini gösterir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel

www.drboraozel.com
Facebook: @drboraozel
Instagram: @drboraozel
YouTube-Op. Dr. Bora Özel

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Onun gibi görünmek hiç zor değilOnun gibi görünmek hiç zor değil
Victoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecekVictoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mezobotoks Mezobotoks uygulaması

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! O isimden sert tepki

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! O isimden sert tepki

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Victoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecek

Victoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecek

Genital bölgede de kullanılıyor, saç tedavisinde de!

Genital bölgede de kullanılıyor, saç tedavisinde de!

Memedeki ağrısız ve zamanla büyüyen kitleye dikkat

Memedeki ağrısız ve zamanla büyüyen kitleye dikkat

'Dırdır' yapmak kadın sağlığına yararlı

'Dırdır' yapmak kadın sağlığına yararlı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Az maliyetle de Hollywood yıldızı gibi görünebilirsiniz! Rus makyaj sanatçısından püf noktaları

Onun gibi görünmek hiç zor değil

Victoria's Secret da kalıpları yıktı! Büyük beden model Ali Tate-Cutler'e tanıtımlarında yer verecek

O da dayanamadı, değişime karşı koyamadı

Cildin çok daha hızlı gençleşmesi ve sıkılaşması için PRP tedavisi

Genital bölgede de kullanılıyor, saç tedavisinde de!

Birçok kadının kış mevsimi boyunca yaşadığı 19 rahatsız edici şey

Birçok kadının kış mevsimi boyunca yaşadığı 19 rahatsız edici şey

Yaptırırken dikkat! Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı oluyor

Doğal olanı masum sanmayın! Tüylenmeye bile neden oluyor

Vücut estetiğinde yeni bir teknoloji! J –Plasma nedir?

Sarkmaların önüne bu yöntemle geçiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.