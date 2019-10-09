Mezobotoks ile ince çizgilerinizle vedalaşın

Botoks uygulamalarına olan talebin giderek artması bunun aynı zamanda çeşitlenmesini ve farklı ihtiyaçlara da cevap verebilmesini sağladı. Mezobotoks ile uygulama olarak botoks ile son derece benzer olsa da farklı avantajlar ile giderek en popüler botoks yöntemi haline geldi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, mezobotoks hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı.
Mezobotoks’un bu avantajları içeriğinin klasik botoks uygulamasından daha farklı olmasından kaynaklanır. Son derece az dozda botulinum toksine sahip olan mezobotoks da ayrıca yüksek miktarda vitamin, mineral, amino asit ve hyaluronik asit bulunur. Bu sayede botoks da olduğunun aksine herhangi bir ifade bozukluğu meydana meydana gelmez.
MEZOBOTOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Mezobotoks’un farklarından birisi de hem yağ bezlerinin hem de yüz kaslarının yüzeysel tabakasını azaltmayı sağlar. Bu uygulama ile mimiklerden kaynaklanan yüz çizgileri ortadan kalkmasının yanı sıra yüzün ve cildin tazelenmesi, sıkılaşması ve pürüzsüz bir hale gelmesi de sağlanır. Ayrıca içeriğindeki botulinum toksin miktarının çok düşük olması sayesinde yüz kaslarının hareket yeteneği de korunur.
Böylece donuk bir görünüm ortaya çıkmamaktadır. Mezobotoks, yüz çevresinin yanı sıra dekolte bölgesine, ellere, kol ve bacakların iç kısımlarına da uygulanabilmektedir. Uygulamanın gerçekleştiği bölgede toparlanma ve sıkılaşma meydana gelir.
UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDA
Mezobotoks’un da uygulaması tıpkı botoks gibi 10-15 dakika sürer. Öncesinde ise konforlu bir uygulama gerçekleştirmek için enjeksiyon yapılacak bölgeye anestezi kremler sürülür. Bu sayede uygulama esnasında herhangi bir acı ya da ağrı ortaya çıkmaz.
Mezobotoks, botoks gibi kas içine değil daha yüzeysel uygulandığı için hiçbir şey hissedilmez. Sonuçları yüzde meydana gelen deformasyona göre değişiklik gösterir. Bazı durumlarda 2-3 seanslık uygulamalar ile hem istenen sonuç elde edilebilir hem de uygulamanın kalıcılığı önemli ölçüde artar.
Uygulama sonrasında ise enjeksiyon yapılan bölgede hafif kızarıkların ya da küçük ödemlerin meydana gelmesi son derece normaldir. Bu etkileri yaklaşık 2-3 gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Her ne kadar görünüm uygulamadan hemen sonra değişse de elde edilmek istenen görüntü de yaklaşık 5 gün içerisinde kendisini gösterir.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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