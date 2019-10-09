Mezobotoks ile ince çizgilerinizle vedalaşın

Botoks uygulamalarına olan talebin giderek artması bunun aynı zamanda çeşitlenmesini ve farklı ihtiyaçlara da cevap verebilmesini sağladı. Mezobotoks ile uygulama olarak botoks ile son derece benzer olsa da farklı avantajlar ile giderek en popüler botoks yöntemi haline geldi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, mezobotoks hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı.

Mezobotoks’un bu avantajları içeriğinin klasik botoks uygulamasından daha farklı olmasından kaynaklanır. Son derece az dozda botulinum toksine sahip olan mezobotoks da ayrıca yüksek miktarda vitamin, mineral, amino asit ve hyaluronik asit bulunur. Bu sayede botoks da olduğunun aksine herhangi bir ifade bozukluğu meydana meydana gelmez.

MEZOBOTOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mezobotoks’un farklarından birisi de hem yağ bezlerinin hem de yüz kaslarının yüzeysel tabakasını azaltmayı sağlar. Bu uygulama ile mimiklerden kaynaklanan yüz çizgileri ortadan kalkmasının yanı sıra yüzün ve cildin tazelenmesi, sıkılaşması ve pürüzsüz bir hale gelmesi de sağlanır. Ayrıca içeriğindeki botulinum toksin miktarının çok düşük olması sayesinde yüz kaslarının hareket yeteneği de korunur.