Mezoterapi faydaları nelerdir? Mezoterapi ne işe yarar, ne kadar kalıcı?

Cilt orta tabakasına vitamin, mineral, protein, enzim vb. bileşenlerin tek başına ya da karışım halinde enjekte edilmesi işlemine mezoterapi adı verilir. Enjekte edilecek maddeler ise kişinin durumuna, ihtiyacına ve hassasiyetlerine göre belirlenir. Mezoterapi cilt bakımı uygulamaları ile desteklendiğinde daha etkili ve uzun süreli sonuç verebilir. Bu tedavi yönteminin ne işe yaradığı ve hangi alanlarda kullanıldığı oldukça merak edilmektedir.

Mezoterapi ne işe yarar?

Mezoterapi uygulaması hastaya pek çok fayda sağlar. Özellikle vücudun farklı bölümlerine uygulanabilir olması ile öne çıkar. Genellikle estetik amaçlı başvurulan bir tedavi yöntemidir. Mezoterapi faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Bu uygulamanın en önemli avantajı hızlı etki etmesidir. Bu hızlı etki ise az dozda ilacın direkt hedef bölgeye enjekte edilmesi sayesinde gerçekleşir.

Mezoterapi hızlı etki etmekle birlikte kişinin gündelik yaşamını aksatmaz. Hasta, uygulamadan sonra hemen günlük hayatına geri dönebilir.

Mezoterapi selülit tedavisinde ve zayıflamada da kullanılır. Mezoterapi sayesinde hücresel nekroz meydana gelir ve yağ dokusunu azaltır.

Vitamin, mineral, enzim gibi bileşenlerin cilde doğrudan ulaşmasını sağlayarak cildi gençleştirir ve iyileştirir. Bu sayede beslenme veya diğer tedavi yöntemleri ile ihtiyacını karşılayamayan cilt, mezoterapi sayesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan cildin daha estetik görünmesini sağlar.

Ciltte kolajen uyarımı yaparak doğal bir yaşlanma karşıtı etki gösterir.

Mezoterapi enjeksiyonunda kullanılan serum, kişiye özel olarak hazırlanır. Bu sayede tedaviden daha yüksek verim alınabilir.

Mezoterapi cilt bakımı sayesinde bu avantajları elde edebilir ve cildinizin daha estetik görünmesini sağlayabilirsiniz.

Mezoterapi ne kadar kalıcı?

Mezoterapi tedavisi, çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için başvurulan bir yöntemdir. Hastalar mezoterapinin kalıcı olup olmadığını merak eder. Elde ettikleri sonucun kalıcı olup olmadığını merak etmektedirler. Bu işlemin kalıcılığı kişiye, hastalığının şiddetine, seans sıklığına, uygulama yapılan bölgeye göre değişiklik gösterir. Örneğin hasta eğer mezoterapi seanslarını aksatıyorsa bu durumda tedaviden etkili ve kalıcı bir sonuç almak zorlaşır. Bunun yanı sıra doğru aralıklarla mezoterapi seansı uygulamak da oldukça önemlidir. İlk seanslarda az da olsa etkisini göstermeye başlayan bu tedavi için seanslara yeterince devam edilirse, sonuç kalıcı olabilir.

Mezoterapi cilt gençleştirme uygulamalarında hastanın cilt yapısına göre farklı enjeksiyon maddeleri kullanılır. Bu maddelerin yoğunlukları da kalıcılığı etkiler. Eğer bölgesel zayıflama için bu tedaviye başvuruluyorsa, diyet ve egzersiz ile desteklendiğinde daha kalıcı sonuçlar almak mümkün olur. Saç mezoterapisinde ise kalıcılık, saç dökülmesinin nedenine bağlı olarak değişir. Dönemsel bir saç dökülmesi söz konusuysa, mezoterapi ile kalıcı sonuç alınabilir. Ancak genetik faktörlerle saç dökülmesi yaşanıyorsa, periyodik olarak tedavi tekrarlanmalıdır.

Mezoterapi sonrası morarma nasıl geçer?

Mezoterapi işleminden sonra hastaya bağlı olarak bazı yan etkiler meydana gelebilir. Uygulama yapılan bölgede kızarıklık, şişme, morarma gibi komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar kısa süre içinde kendiliğinden geçer. Mezoterapi sonrası morarma nasıl geçer sorusuna ise, bölgeye soğuk uygulama yapma önerisi sunulabilir. Soğuk papatya çayı ya da soğuk jeller ile morarma azaltılabilir. Ancak tedavinin etkisini azaltmamak ve herhangi bir zarara neden olmamak için çok dikkatli olmak gerekir. Eğer jel uygulanacaksa, işlemden sonra belli bir süre geçmesi beklenmelidir. Doktor tavsiye etmediği sürece herhangi bir krem sürülmemelidir. Uygulama alanına mümkün olmadığınca dokunulmamalı ve suyla temasından kaçınılmalıdır.



