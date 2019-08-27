Mezoterapide 'Rönesans Dönemi' güzelliği

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, Rönesans döneminin güzellik algısı yaratıcılarının isimleriyle adlandırılan ve özel formülasyonları ile bölgesel değişimlerde etkili sonuçlar veren Michelangelo, Raffaello ve Tiziano’dan bahsetti.

Rönesans tedavi yönteminde uygulamalar özel bir teknik ile yapılıyor ve bu da sonuca doğrudan etki ediyor. Hem enjeksiyon sayısını azaltan hem de etkiyi arttıran MIIT (Mikro Intradermal Injection Technic) sayesinde sonuçlar gerçekten de ameliyatsız estetik uygulamaları arasında devrim olarak nitelendirilebilir.

ADIM ADIM KUSURSUZ GÜZELLİĞE DOĞRU…

Bu teknikte kullanılan Michelangelo, Raffaello ve Tiziano adlı özel formülasyonların içerisinde hyaluronik asit, kolajen, omega 3, omega 6, omega 9 ve organik kök hücreleri bulunuyor.

Tüm bu özel maddelerin kombinasyonları ile her bölgeye ve ihtiyaca uygun ürünler hazırlanıyor. Bu yöntemde 10 dakikalık bir enjeksiyon uygulaması yapılıyor.

YÜZ, BOYUN VE DEKOLTEDE GENÇLEŞME

Cildin yenilenmesi, canlılığına kavuşması ve yaşlanma etkilerinin azaltılması bu tekniğin temel amaçları arasında yer alıyor. Bu tedavi yönteminde kullanılan kombinasyonlar liftin etkisi de sağlayarak görünümü baştan yaratıyor.