Mezoterapide 'Rönesans Dönemi' güzelliği

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, Rönesans döneminin güzellik algısı yaratıcılarının isimleriyle adlandırılan ve özel formülasyonları ile bölgesel değişimlerde etkili sonuçlar veren Michelangelo, Raffaello ve Tiziano’dan bahsetti.
Rönesans tedavi yönteminde uygulamalar özel bir teknik ile yapılıyor ve bu da sonuca doğrudan etki ediyor. Hem enjeksiyon sayısını azaltan hem de etkiyi arttıran MIIT (Mikro Intradermal Injection Technic) sayesinde sonuçlar gerçekten de ameliyatsız estetik uygulamaları arasında devrim olarak nitelendirilebilir.
ADIM ADIM KUSURSUZ GÜZELLİĞE DOĞRU…
Bu teknikte kullanılan Michelangelo, Raffaello ve Tiziano adlı özel formülasyonların içerisinde hyaluronik asit, kolajen, omega 3, omega 6, omega 9 ve organik kök hücreleri bulunuyor.
Tüm bu özel maddelerin kombinasyonları ile her bölgeye ve ihtiyaca uygun ürünler hazırlanıyor. Bu yöntemde 10 dakikalık bir enjeksiyon uygulaması yapılıyor.
YÜZ, BOYUN VE DEKOLTEDE GENÇLEŞME
Cildin yenilenmesi, canlılığına kavuşması ve yaşlanma etkilerinin azaltılması bu tekniğin temel amaçları arasında yer alıyor. Bu tedavi yönteminde kullanılan kombinasyonlar liftin etkisi de sağlayarak görünümü baştan yaratıyor.
Yüz, boyun ve çok unutulduğu için çok sorunlar yaşayan dekolte bölgesinin yanı sıra yaşlanma etkilerinin yüzden sonra en çok görüldüğü el bölgesinde de bu tedavi yöntemi uygulanabiliyor. Göz altı morlukları, kaz ayağı oluşumları, dudak kenarı kırışıkları, göz altı torbaları bu tedavi yöntemi ile yenilenen bölgelerden bazıları.
Bu teknikte kullanılan Raffaello cildin yaşlanma başlangıcı olarak kabul edilen 25 yaş sonrasında oldukça etkili bir kokteyl. Göz altı morlukları, dekolte bölgesi, yüz, boyun, el ve ayaklar ile saç köklerinde sonuç veren bu kokteyl ile yaşlanma etkilerini yavaşlatmak mümkün oluyor.
Tiziano ise özellikle orta yaş sonrasında cildin ihtiyaç duyduğu lifting etkisini başarılı bir şekilde sağlıyor. Ayrıca bu kombinasyonu botulinum toxin, dolgu ya da yöntemin diğer içeriği Michelangelo ile birlikte kullanılarak daha derin etkiler elde edilmesine yardımcı oluyor.
Michelangelo, bölgesel yağların giderilmesi ve selülit tedavisinde oldukça etkili olan bir kokteyl içeriğe sahip. Uygulama sonrasında bölgesel sarkmalar olduğunda ise lifting etkisi ile başarılı sonuçlar veren Tiziano kokteyli kullanımı ile eksiksiz bir değişim elde edilmiş oluyor.
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