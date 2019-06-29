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Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızlarının mezuniyet töreninden dönerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, tarlaya uçmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si Elazığ'da toprağa verildi.

Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızlarının mezuniyet töreninden dönerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip, tarlaya uçmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si Elazığ'da toprağa verildi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kızı Heval Eser'in (23) İstanbul'daki mezuniyetinden dönen Nevzat Eser (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçip, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Nevzat Eser ile kızları Heval Eser, Merhas Eser (11) ve kayınbiraderi Davut Özdemir (28) hayatını kaybetti. Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Kayseri'den alınıp, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirildi. Morgdan alınan Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyüne, Davut Özdemir'in cenazesi ise Palu ilçesinde Arındık köyüne götürüldü. Özdemir ve Eser, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailenin kızlarından Merhas Eser ile Heval Özdemir'in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi. Kazada yaralanan anne Fikriye Eser'in ise tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildiMezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildiMezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi

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