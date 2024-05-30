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    4. Mezuniyet makyajı nasıl yapılır? Evde mezuniyet makyajı yapımı

    Mezuniyet makyajı nasıl yapılır? Evde mezuniyet makyajı yapımı

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    28.05.2024 21:34
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    Mezuniyet günü, hayatta yeni bir dönemin başlangıcını simgeler. Bu özel günde, şık ve mutlu olmak en doğal istektir. Mezuniyet gününde, elbise seçimlerini iyi bir saç modeli ve profesyonel bir makyajla tamamlamak önemlidir. Peki, mezuniyet makyajı nasıl yapılır?

    Mezuniyet törenleri, seneler sonra bile hatırlanacak ve fotoğraflarla anılacak çok özel bir gündür. O yüzden şık bir elbise ve aksesuarlar bu gece için ne kadar önemliyse, doğru mezuniyet makyajı da aynı derecede dikkat edilmesi gereken bir konudur.

    Mezuniyet makyajı nasıl yapılır?

    Mezuniyet makyajı üniversite ve lise biterken oldukça önemli görülen bir konudur. Bu noktada birçok genç kadın mezuniyet makyajı modelleri araştırır. Mezuniyet makyajı yapımına başlamadan önce cildin makyaja hazırlanması önemlidir. Ürünlerin yüzde daha güzel görünmesi için ilk önce gül suyuyla cilt temizliği yapılmalıdır. Ardından da tercih edilen bir kremle cildin nemlendirilmesi gerekir.

    Cilt:

    Evde mezuniyet makyajı yapımında önemli detay, kalıcı ve suya dayanıklı ürünler kullanmaktır. Bu yüzden makyajın korunması açısından makyaj bazı kullanılmalıdır. Baz uygulaması sonrasında ise suya dayanıklı bir fondöten tercih edilmelidir. Burada önemli nokta, ciltte herhangi bir bozukluk yoksa ince yapılı bir fondöten kullanılmalıdır. Aksi halde kalın yapılı fondötenler, yüzde maske gibi duracaktır.

    Yanaklar:

    Canlı bir görünüm için allık kullanılabilir. Yüz şeklini daha belirgin hâle getirmek için ise kontür işlemi yapılmalıdır. Ancak, allık ve bronzer'in iyice dağıtılması önemlidir.

    Göz Makyajı:

    Göz kapaklarında herhangi bir damar veya koyuluk varsa bu bölgeye de kapatıcı uygulanmalıdır. Ardından kıyafet ve ten rengiyle uyumlu tonlarda göz farı tercih edilir. Göz şekline uygun olarak kuyruklu bir eyeliner da kullanılabilir. Son olarak, akmayan kalıcı bir rimel uygulanmalıdır.

    Ruj:

    Göz makyajı sade tutulduğunda, dudaklar ön plana çıkarılabilir. Bu noktada koyu renkte bir ruj tercih edilmelidir. Güzel gözüken ve dolgun dudaklar için öncelikle kalemle dudaklar çerçevelenir. Ardından iç kısımlar doldurulur. Öte yandan mezuniyet gecelerinde uçuk tenli rujlar önerilir. Bu, sadelik arayanlar için oldukça iyi bir seçenektir.

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    makyaj mezuniyet
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