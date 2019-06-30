HABER

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Mezuniyet töreninden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden, 2 kardeşin cenazesi Elazığ’da torağa verildi.Kaza, önceki gün Kayseri-Malatya karayolunun 70.

Mezuniyet töreninden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden, 2 kardeşin cenazesi Elazığ’da torağa verildi.
Kaza, önceki gün Kayseri-Malatya karayolunun 70. kilometresinde Pınarbaşı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan baba Nevzat, kızları Merhas Eser, Heval Demirtaş ve kayınbiraderi Davut Özdemir hayatını kaybetti, anne Fikriye Eser ise ağır yaralandı. Kaza yapan ailenin, tıp fakültesinden mezun olan kızlarının mezuniyet törenine katılıp memleketleri Elazığ’a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Kayseri’den alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirildi. Dün morgdan alınan Nevzat Eser’in cenazesi Karakoçan ilçesinin Yüzev köyüne, Davut Özdemir’in Cenazesi ise Palu ilçesi Arındık köyüne götürülerek defnedildi. Ailenin erkek çocuklarından Merhas Eser ve Heval Demirtaş’ın cenazeleri ise bugün morgdan alınarak Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.
Cenazeye katılan Eser’in İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören üvey kızı Berçem Demirtaş da gözyaşlarına boğuldu.

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.