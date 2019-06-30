Mezuniyetten dönerken kazada ölen kardeşler toprağa verildi

Mezuniyet töreninden dönerken otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden, 2 kardeşin cenazesi Elazığ’da torağa verildi.

Kaza, önceki gün Kayseri-Malatya karayolunun 70. kilometresinde Pınarbaşı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Eser idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan baba Nevzat, kızları Merhas Eser, Heval Demirtaş ve kayınbiraderi Davut Özdemir hayatını kaybetti, anne Fikriye Eser ise ağır yaralandı. Kaza yapan ailenin, tıp fakültesinden mezun olan kızlarının mezuniyet törenine katılıp memleketleri Elazığ’a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Kayseri’den alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirildi. Dün morgdan alınan Nevzat Eser’in cenazesi Karakoçan ilçesinin Yüzev köyüne, Davut Özdemir’in Cenazesi ise Palu ilçesi Arındık köyüne götürülerek defnedildi. Ailenin erkek çocuklarından Merhas Eser ve Heval Demirtaş’ın cenazeleri ise bugün morgdan alınarak Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye katılan Eser’in İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören üvey kızı Berçem Demirtaş da gözyaşlarına boğuldu.