HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MGK toplantısı başladı! Gündemde neler var?

MGK toplantısı başladı! Gündemde neler var?

02.06.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik MGK'da gündem terörle mücadele, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz olacak.

MGK toplantısı başladı! Gündemde neler var?

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı. Gündemde terörle mücadele operasyonları, Libya'daki ateşkes süreci, Yunanistan ile süren görüşmeler ve Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO liderler zirvesi var.

Yılın üçüncü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda PKK-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetleri ele alınıyor.

23 Nisan'da Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin son durum kurulda masaya yatırılıyor. Ayrıca PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri de gündemde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Türkiye'den İsrail'e normalleşme çağrısıTürkiye'den İsrail'e normalleşme çağrısı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı

En Çok Okunan Haberler

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.