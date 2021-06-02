MGK toplantısı başladı! Gündemde neler var?

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı. Gündemde terörle mücadele operasyonları, Libya'daki ateşkes süreci, Yunanistan ile süren görüşmeler ve Haziran'da Brüksel'de gerçekleşecek NATO liderler zirvesi var.

Yılın üçüncü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantıda PKK-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetleri ele alınıyor.

23 Nisan'da Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına ilişkin son durum kurulda masaya yatırılıyor. Ayrıca PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri de gündemde.

