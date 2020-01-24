MHP'den FETÖ tepkisi

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin; FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğini söylemesinin ve bunun yolunu göstermesinin ardından belli odakların ve siyasi partilerin içerisine düştükleri telaş, kamuoyunun malumudur. Yaklaşık bir haftadır yarasından gocunan siyasi partilerin temsilcileri ve bunların kalemşörleri, konuyu mecrasından nasıl çıkarabileceklerinin derdine düşmüştür. Sayın Genel Başkanımız belli ki bir taşla birçok hain vurmuştur. Türk Milliyetçilerinin tek ve son kalesi olan Milliyetçi Hareket Partisini FETÖ ile ilişkilendirebilmek adına bugüne kadar becerisini gösterememiş olan ipotekli zihniyetin müfterileri, birkaç gündür FETÖ tutuklusu Enver Altaylı üzerinden partimize sistemli bir şekilde saldırmaktadır. Bunlara göre güya Enver Altaylı; Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in sağ koluymuş, Milliyetçi Hareket Partisinin en önemli isimlerinden biriymiş. “At yalanı, bulursun inananı.” misali partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim üzerinden MHP’yi FETÖ’cülerin merkezi olarak göstermek basit bir “ip cambazlığı”dır.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, FETÖ bağlantılı eski MİT’çi Enver Altaylı ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Ataman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Milliyetçi Hareket her devirde saldırıların hedefi olmuş; fitne ve fesatlarla içten çökertilmeye çalışılmıştır. Birilerinin elleri her dönemde Ülkücü Hareket’in işlerine müdahil olmaya yeltenmiştir. Çok şükür ki bu kirli eller tespit edildikçe kırılıp atılmış, bunların partimize müdahalesine müsaade edilmemiştir. Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtlarımızda durmaktadır:

12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra Ülkücü Hareket’in yeni bir siyasi parti çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için başvurulan oyunlar ve tezgâhlar hafızlarımızda tazeliğini korumaktadır.

1992’de Ülkücü Hareket’te yaşanan kırılma ve kopmada hangi fitne mekanizmalarının harekete geçirildiği ve bu süreçte dış mihrakların oynadığı rol de unutulmamıştır.

12 Eylül sonrası kapatılan MHP’nin yeniden açılmasının gündeme geldiği dönemde 27 Aralık 1992’de Söğütözü’nde yapılan kongrede hangi oyunların sahnelendiği ve kimlerin hangi tezgâhlara başvurduğu da hafızalardan silinmemiştir.

2002 yılından başlayarak “MHP’siz Meclis” için yapılan zorlamalar, sonuçsuz kalan karalama kampanyaları, yakılan fitne ateşleri, sahneye sürülen taşeronların, bunların hezeyanları, kaset kumpasları ve nihayet MHP’yi mahkeme yoluyla kayyuma teslim etmek için başlatılan süreçler de herkesin malumudur.