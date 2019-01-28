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MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, televizyon kanallarındaki çizgi filmler, bilgisayar oyunları, müzikler ve kitaplardaki subliminal mesajlardaki misyonerlik, siyonizm faaliyetlerinin araştırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına önerge verdi.

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, günümüzde subliminal mesajlar ile farkında olmadan herkesin karşı karşıya olduğunu belirterek, bu mesajların davranışları şekillendirdiğini söyledi. Yabancı firmalar tarafından üretilen seccadelerdeki haç işareti, papaz, domuz figürlerinde, internet ortamındaki videolarda, çizgi film kanallarında, bilgisayar oyunlarında, görsel yada işitsel olarak bu tür mesajlara maruz kalındığını ifade eden Esin Kara, "25. Kare tekniği olarak bilinen teknik ile küçük çocuklarımızın zihinlerine cinsel temalı söz, resimler, duygu bazında korku ve cesaretsizlik aşılayan figürler, tek göz sembolleri, Yahudiliğin simgelerinden üçgen prizma, şeytana tapma ayinlerinde kullanılan ritüeller, satanizm simgeleri çizgi filmler ile verilmektedir. Sonraki dönemlerde bilinçaltına saklanan bu mesajlar davranışları şekillendirmektedir. Bir görüntü 30 milisaniyeden daha az bir zamanda gösterildiğinde biz bunu görmüyoruz ama bilincimize alınıyor. Bilince çıkmadan verilen bu mesajlarla eşik altı uyaran olarak insanların bir şeyi öğrenmesi yada bir konu hakkında bilgi edinmesi sağlanabilmekte, kişinin yorumlaması değiştirilebilmektedir. Göremediğimiz ve bilincimiz açıkken algılama yapamadığımız bir şeyi ret etme şansımız hiç yoktur. Çünkü haberdar değiliz” dedi.

"SUBLİMİNAL MESAJLARA AĞIR CEZAİ MÜEYYİDELER VERİLMELİ"

Türkiye’de bazı çizgi film kanallarında denetimsiz olarak yayınlanan Hristiyanlık sembolleri, küfürlü, argo konuşmalı, cinsellik ve şiddet içeren yayınların acilen denetim altına alınması gerektiğini kaydeden Milletvekili Kara, Rusya’da bu tür kanalların lisansının iptal edildiğini hatırlattı.

Kara şöyle konuştu; “İnternet yayınlarının, bilgisayar oyunlarının, çizgi filmlerin denetimi gereklidir. Masumane görünen ama hiç de masum olmayan bu tür yayınlar geleceğimizi tehdit etmektedir. Çocuklarımıza internet üzerindeki yayınlar ve çizgi filmler, bilgisayar oyunları ve dinledikleri müzik ile korku paranoyaları aşılanmakta, güçsüz, işe yaramaz, etkisiz insanlar oldukları mesajları verilmektedir. Yakın zamanda dünyada oynanması yasaklanan birçok çocuğun intihar etmesine sebep olan bilgisayar oyunlarının varlığını unutmayalım. Rusya Basın Bakanlığı bu tekniği kullanarak yayın yapan tüm yayın organlarının lisanslarını iptal etmektedir. Birçok ülkede subliminal mesajlara yönelik ağır yaptırımlar bulunmaktadır. Ülkemizde 15 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6112 sayılı RTÜK Kanunun 9.maddesinde sadece ticari iletişimde bilinçaltı mesajların kullanılması yasaklanmıştır. Başka alanlarda bu tür mesajların kullanımı yasaklayan düzenlemeler bulunmamaktadır. Sonuç olarak teknoloji ortamında bilinçaltı tehlikesi özellikle çocuklarımız üzerinde olumsuz etki oluşturarak, toplumsal yapımızı tahrip edilmektedir. Çocuklarımızın izlediği, dinlediği, okuduğu yada dijital ortamda oynadığı oyunlar onların ahlaki değerlerine, ruhsal yapıları üzerindeki etki etmekte hatta depresyona girmelerine, intihar eğilimlerinin artmasına kadar bir çok nedene sebep olmaktadır. Acil olarak hem televizyon kanallarında, hem internet ortamında subliminal mesajların yada açık olarak verilen olumsuz mesajların denetimin arttırılması ve ağır cezai müeyyideler verilmesi önem arz etmedir.”

Kaynak: İHA

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