MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan iddialı yerel seçim açıklaması! "Sadece o İstanbul, Ankara değil, o şehirleri de alacağız"

Tv100'de bir programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart yerel seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. özlem Zengin, aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü ve yeni bir strateji ekibinin oluşturulduğunu ifade ederken, Feti Yıldız ise İstanbul ve Ankara haricinde Adana ve Mersin'i de kazanacaklarını belirtti.

ZENGİN: "HENÜZ İSİMLER SAFHASINA GEÇMEDİK"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tv100 Meclis Özel Yayınında yaptığı açıklamada, yeni bir strateji ekibi oluşturduklarını ve aday profil çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Zengin "Yeni bir strateji ekibi oluşturduk, ancak henüz isimlerle ilgili detaylara geçmedik. Kendi içimizde değerlendirmeleri yapmak son derece önemlidir, bu değerlendirme sonucunda adaylar belirlenecektir. Şu an için, seçimde adaylarımızı belirlemek için hangi yöntem ve metodu kullanmamız gerektiğine dair bir yol haritası oluşturuyoruz, bu bizim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

YILDIZ: "ADANA VE MERSİNİ DE ALACAĞIZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da AK Parti ile nasıl bir işbirliğine gideceğinin ayrıntılarını "Her bir il ve ilçe için ayrı ayrı konuşulması lazım. 30 büyükşehir, 50 il ve 380 altı belde var, bunların büyük bir çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. AK Parti ile bir araya gelip de bu meseleyi ortaya gelip konuşmuş değiliz ama biz her zeminde uzlaşırız. Alttan tekme atarak yukardan el sıkışmayız. Heyetlerin görüşmesi ayın 7'sinden sonra, 3 kişilik bir heyet oluşturuldu. İstanbul'u kesin alacağız onu söyleyeyim. Ankara'yı da İstanbul'u da Adana'yı da Mersin'i de alacağız." sözleriyle paylaştı.



