Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sığınmacı' mesajı: "Mecburuz"

Küresel enflasyonun artışı her ülkenin ortak sancısıdır. Enflasyon canavarının başının ezileceği günleri görmemiz çok yakın olacaktır. Türkiye'yi taşa tutmaya, atılan her adımı sekteye uğratmaya çabalayan karanlık muhalefet anlayışının kaybetmesi ve kaynattığı dedikodu kazanında haşlanması mukadderdir.

Ülkelerindeki savaş, açlık, istikrarsızlıktan dolayı yerinden olan binlerce göçmen medeni dünyanın gözü önünde boğularak balıklara yem olmaktadır.Dünyada göçmen sayısı 300 milyona yaklaşmıştır. Dünya çapında mülteci sayısı da 80 milyonu aşmıştır. Bu sorun ya eş güdüm halinde ve külfetin ortak paylaşımı yoluyla çözüme kavuşturulacak ya da gelecekte önü alınamayan ölümcül gelişmeler meydan olacaktır. Bu sorun elbirliğiyle, istismara çanak tutmadan çözülmeli.