Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sığınmacı' mesajı: "Mecburuz"

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Türkiye'deki sığınmacı meselesine geniş yer ayıran Bahçeli, "Düzensiz göç ve sığınmacı sorununu sağduyulu şekilde kavramanın ötesinde stratejik akılla ve milli çıkarlarımızla muvafık halde analiz etmek, tedbir geliştirmek mecburiyetindeyiz" dedi. Bahçeli ayrıca bayramda ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacılar için "Dönmelerine hiç gerek yok" ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
Küresel enflasyonun artışı her ülkenin ortak sancısıdır. Enflasyon canavarının başının ezileceği günleri görmemiz çok yakın olacaktır. Türkiye'yi taşa tutmaya, atılan her adımı sekteye uğratmaya çabalayan karanlık muhalefet anlayışının kaybetmesi ve kaynattığı dedikodu kazanında haşlanması mukadderdir.
Ülkelerindeki savaş, açlık, istikrarsızlıktan dolayı yerinden olan binlerce göçmen medeni dünyanın gözü önünde boğularak balıklara yem olmaktadır.Dünyada göçmen sayısı 300 milyona yaklaşmıştır. Dünya çapında mülteci sayısı da 80 milyonu aşmıştır. Bu sorun ya eş güdüm halinde ve külfetin ortak paylaşımı yoluyla çözüme kavuşturulacak ya da gelecekte önü alınamayan ölümcül gelişmeler meydan olacaktır. Bu sorun elbirliğiyle, istismara çanak tutmadan çözülmeli.
Düzensiz göç ve sığınmacı sorununu sağduyulu şekilde kavramanın ötesinde stratejik akılla ve milli çıkarlarımızla muvafık halde analiz etmek, tedbir geliştirmek mecburiyetindeyiz. Anadolu coğrafyasının en az 100, hatta 500 yıl sonraki nüfus yapısının nasıl olacağını bütün yönleriyle hesaba katmak durumundayız. Gecikemeyiz, geride kalamayız, atalete düşemeyiz, ağırdan alamayız.
İstanbul Bağcılar'da bir serserinin sokak ortasına sandalye koyarak oturması dahi günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Ankara Altındağ'da yaşananların toz bulutu dahi henüz dağılmış değildir. Türkiye'de geçici koruma statüsüyle asayiş ve toplumsal huzuru kim ya da kimler bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir.