MHP Grup Başkanvekili Akçay: Af teklifinin çıkması gerekir

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, çeşitli suçlardan hüküm giyenlere af getiren ve Meclis'e sundukları yasa teklifinin takipçisi olduklarını belirtti. Akçay, "Biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. 'Şu gün, bu saat' demek mümkün olmaz. Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini, çıkması gerektiğini düşünüyoruz. O konunun da takipçisiyiz" dedi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin seçim beyannamesinde de yer alan ve çeşitli suçlardan hüküm giyen tutuklulara af getiren yasa teklifinin arkasında ve takipçisi olduklarını belirtti. Aralarında devlete karşı işlenen suçlar ile işkence, eziyet ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçların kapsam dışı bırakıldığı af teklifi hakkında konuşan Akçay, "Biz af konusunda teklifimizi verdik. Meclis'e sunduk. Önümüzdeki süreç içerisinde ille de motamot değil de, uzlaşılarak çıkmasından yanayız. Bu çerçevede biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. 'Şu gün, bu saat' demek mümkün olmaz. Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini, çıkması gerektiğini düşünüyoruz. O konunun da takipçisiyiz. Milletimizi ilgilendiren her mesele, bizim yerel seçim beyannamemizde olacaktır" diye konuştu. 'ÇARŞI HER ŞEYE KARŞI MANTIĞI' Erkan Akçay, muhalefet partilerinin AK Parti'yi eleştirirken, MHP'yi de bu eleştirilere katmasını değerlendirerek şöyle dedi: "Eleştirilerden rahatsız olmuyoruz. Bilakis memnun oluruz. Yapılması da gerekir. Sadece 'Cumhur İttifakı'nı eleştirmek olmaz. Bir de 'Cumhur İttifakı'nın karşısında oluşan ittifakın da eleştiriye açık olması gerekir. Bu eleştirinin doğru bir düzlemde yapılması gerekir. MHP olarak öteden beri bir muhalefet anlayışımız var. 'Muhalefet yapmak' demek her şeye karşı çıkmak, iktidar düşmanlığı yapmak değil. MHP olarak bize göre; siyaset bir rekabet ve yarış meselesidir. Her partinin kendi kurumsal kimliği, bir yapısı, söylemi var. 'Çarşı her şeye karşı ' mantığı ile hareket etmek ne o partiye ne de o muhalefet partisine ve ülkeye bir faydası olur. Siyasi parti olarak bir muhalif yapımız var ama bu iktidar düşmanlığı yapmak demek değil. MHP olarak 'Cumhur İttifakı' anlayışımız da bu yöndedir. Parti olarak görüşlerimizi dile getiriyoruz, eleştirilerimizi söylüyoruz." YENİ SİSTEM VE YAPILMASI GEREKENLER MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde eksikliklerden çok yapılması gereken konular olduğuna da ifade ederek şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin genel mantığı, denge denetim üzerine oturan bir sistemdir. Yasama ve yürütme arasındaki fark belirgin şekilde ayrılmıştır. Kanun yapmada tek yetkili yasama organı. Hükümet sadece bütçe teklif ediyor. Yeni sistemin mantığını düşündüğümüzde; bütçe önemli bir çalışma. Yeni sistemde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu kapasite olarak biraz güçlendirmek gerekecek. Kesin hesap Plan Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Yeni bir denetim komisyonu oluşturabilir, bu denetim komisyonuna ihtiyaç olacaktır. Bütçe dökümanları binlerce fasıldan oluşuyor, binlerce sayfayı bulan ve uzmanlık isteyen bir konu. Milletvekillerinin bunlara ulaşması kolay değil. Kuvvetler ayrılığı daha belirgin hale geldi. Ancak bu iki kuvvet arasında bir temas, iletişim olmayacağı anlamına gelmez." 'İKİ ERKİN ARASINDA KALIN DUVARLAR YOKTUR' "İki erkin arasında kalın duvarlar, kale surları yoktur" diyen Akçay, "Yürütmenin uygulamaya koyacağı bir diğer husus; TBMM mutlaka yürütme ile son derece sağlıklı, kurallara bağlanmış, kurumsallaşmış ilişkilerinin olması gerekir. Yürütmenin de kendi uyguladığı bu kanunların uygulanma sonuçları ile ilgili TBMM'ye bilgilendirme yapabilmeli. Yasaların uygulanmasından dolayı yaşadığı sıkıntıları, TBMM'ye iletebilmeli. Başka ülkelerde de zaman zaman hükümet başkanı Meclis'e ya da senatoya mektup yazıyor. Bunlar mutlaka yerine oturacaktır." YENİ İÇ TÜZÜK Erkan Akçay, sisteme uygun olarak hazırlanan TBMM İç Tüzüğü ile ilgili olarak da, "Yeni iç tüzük konusunda acele etmemek gerekir. Biraz da yaşayarak, tartışarak, görerek bunu gerçekleştirmekte yarar var. Önümüzdeki 6 ay veya yıl içerisinde yapılabilir" diye konuştu.



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