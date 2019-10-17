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MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın Ankara Kalesi'nden düşerek öldü! Turan İlteber Yalçın kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 05:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın Ankara Kalesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın olay yerine geldi. Yeni Düşünce adlı bir sitede köşe yazarlığı yaptığı belirtilen Turan İlteber Yalçın'ın nasıl ve neden öldüğüyle ilgili kesin bilgi otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Semih Yalçın'ın 4 çocuğundan biri olan İlteber Yalçın, babası gibi MHP'ye gönül vermiş ancak çok göz önünde bulunmamaktaydı.

Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye de sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler surların yaklaşık 70 metre aşağısındaki kayalıklar üzerinde iki gencin hareketsiz halde bulunduğunu gördü.

Kaleden güçlükle aşağı inen ilk yardım ekipleri gençlerden birinin ağır yaralı olduğunu, diğerinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı genç bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu ortaya çıktı.

ACI HABERİ ALAN SEMİH YALÇIN OLAY YERİNE GELDİ

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu.

Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Turan İlteber Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TURAN İLTEBER YALÇIN KİMDİR?

TURAN ILTEBER YALCIN KIMDIR

MHP'de 3 dönem milletvekilliği yapan ve şuan MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Semih Yalçın'ın 4 çocuğu vardır. İlteber Yalçın'ın annesinin adı Mükerrem Yalçın'dır. Abdullah Kutalmış, Ayyüce Erba ve Kamuren Beyza adında 3 kardeşi vardır. İlteber Yalçın da babası gibi MHP'ye gönül verdi. Çok göz önünde bulunmayan İlteber Yalçın, Yeni Düşünce adlı sitede köşe yazarlığı yapmaktaydı.

SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Edip Semih Yalçın, Sivas'ın Gemerek ilçesinde 1958 yılında dünyaya geldi. Semih Yalçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yapan Yalçın, doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Semih Yalçın, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu.

SEMIH YALCIN KIMDIR

Semih Yalçın, Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yalçın'ın bilim, fikir ve siyasete dair 14 kitabı ve 49 tane de makalesi bulunmaktadır.

Semih Yalçın, 24. Dönemde Gaziantep, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA), Millî Savunma ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Semih Yalçın, şuan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yardımcılığını yürütmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Semih Yalçın Ankara Kalesi

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Allah rahmet eylesin...Acı bir durum..Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın inşallah.
Allah rahmet eylesin ,allah ailesine sabir versin....
Allah rahmet etsin
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