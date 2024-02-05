MHP'nin seçim beyannamesi belli oldu: 9 ilke, 3 ana başlık

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, seçime ’Yeni ’Tehditler ve Türkiye’nin Bekası’, ’Üretken Belediyecilik Vizyonu’ ve ’ Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler’ ana temalarıyla gireceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ne ilişkin seçim beyannamesini partisinin genel merkez binasında açıkladı. Seçim beyannamesine göre MHP, 3 ana tema, 9 ilke ve Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına ithafen 100 madde ile seçime girecek. Durmaz, doğuracağı sonuçlar itibariyle çok önemli bir seçime gideceklerini belirterek, "İçerisinde bulunduğumuz siyasi atmosfer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurumsallaşma ve uyum süreci, başta ekonomi ve güvenlik meseleleri olmak üzere ülkemizin bekasına yönelik devam eden iç ve dış tehditler, geçtiğimiz genel seçimlerin olduğu gibi yaklaşan yerel seçimlerin de önemini artırmaktadır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu durumun ziyadesiyle farkındayız ve çalışmalarımızı da bu hassasiyetle gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.

BİRİNCİ TEMA: "YENİ TEHDİTLER VE TÜRKİYE’NİN BEKASI"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde beyannamelerinin 3 ana temasından birincisinin "Yeni Tehditler ve Türkiye’nin Bekası" konusu olduğunu belirten Durmaz, şunları söyledi:

"Son yıllarda dünyanın hemen her yerinde, toplum düzenini bozmayı amaçlayan sosyal hareketlerin tetiklenme girişimlerindeki artış dikkat çekmektedir. Söz konusu toplumsal düzeni bozmaya yönelik hareketlerin; farklı gerekçelerle ve farklı varyasyonlarla Türkiye’yi de hedef tahtasına koyduğu ortadadır. Başını uluslararası çıkar gruplarının çektiği, kendi menfaatlerine öğün yaptıkları yerli işbirlikçilerin de figüranlığını yaptığı, etki alanlarını genişletme çabası taşıyan planların tedavüle sokulduğu ve milletimizin arasına nifak sokulmaya çalışıldığı süreçlerin kimi yaşandı, kimi de milletimizin ferasetiyle engellendi. Ancak her seçim öncesi, yeni strateji ve taktiklerle ortaya çıkan bu güruhun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de boş durmadığı, benzer yöntemlerle huzursuzluk ve nifak tohumu ekmeye çalıştıkları gözlerden kaçmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı tüm hadsiz teşebbüsler karşısında kararlılıkla durmaya, "Genelden Yerele Güçlü Duruşun" ülkemiz ve milletimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışan gayrı milli emel sahiplerine en büyük cevap olacağının bilinciyle hareket etmeye devam edecektir."

"MUHALEFET PARTİLERİNİN UHDESİNDE BULUNAN BELEDİYELERİN TARİHLERİNDEKİ EN KÖTÜ DÖNEMLERİNİ YAŞIYOR"

Muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyelerin tarihlerindeki en kötü dönemlerini yaşadıklarını ifade eden Durmaz, "Söz konusu belediyeler eser ve hizmet üretmemekte, hamaset ve husumet kıskacında debelenmektedir. Önümüzdeki seçimlerde bu tablonun değişmesi adeta bir zorunluluktur. Zira bazı muhalefet belediyeleri, hizmet üretmedikleri gibi milli güvenliğimiz için tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştirmiştir. 2019’da yapılan yerel seçimlerde, terör örgütü PKK’nın insan kaynakları şubesi haline gelmiş, sözde siyasi parti ile ve FETÖ unsurları ile gerçekleştirilen “örtülü ittifak” vatandaşlarımıza hizmet olarak kullanılması gereken Belediye imkan ve kaynaklarının terör iltisaklı yapılarca kullanılması sonucunu doğurmuştur" dedi.

İKİNCİ TEMA: "ÜRETKEN BELEDİYECİLİK VİZYONU"

Seçim beyannamelerinin ikinci ana temasının "Üretken Belediyecilik Vizyonu" olduğunu söyleyen Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik vizyonunun temelinde milletimizin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanımızın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması vardır. Bu bakımdan, herhangi bir vatandaşımıza ayrıcalık tanınması da ayrımcılık uygulanması da kabul edilemez. Milliyetçi Hareket Partisinin belediye hizmetleri konusundaki yarım asırlık tecrübesiyle, kamuoyunun da takdirini kazanan başarılı çalışmalarının devam etmesi ve önümüzdeki dönemde hem mevcut Belediyelerimizdeki huzur ve refahın daha da artması hem de mevcut belediyelere yenilerinin eklenmesi suretiyle üretken belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın buluşturulması başlıca hedefimizdir. Dijital teknoloji ve yapay zekâ başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan değişim/dönüşüm süreçlerinin yerel yönetim hizmetlerinde kullanılmasının öneminin farkında olan kadrolarımızla, iyi uygulama örneklerini dönüştürerek tatbik edilmesini sağlayacağız. Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ TEMA: "AFET VE KRİZLERE HAZIRLIKLI, ÇEVRE DOSTU GÜÇLÜ ŞEHİRLER"

Üçüncü ana temalarının ise "Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler" olduğunu söyleyen Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Millet ve devlet birlikteliği ile ilk günden başlamak üzere yaralar sarılmaya başlanmış, maddi zararlar büyük ölçüde karşılanmış ve diğer eksiklerin tamamlanması için çalışmalar kararlılıkla devam ettirilmektedir. Ancak bu büyük felakette telafisi mümkün olmayan kayıplar da yaşanmış ve 50 binin üzerinde vatandaşımız şehit olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisine göre, güçlü ve dirençli şehirler kurmak bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Bu ehemmiyetin şuuruyla hareket ederek Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ülkemizde deprem riskinin yanında, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler, başta insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmektedir. Dolayısıyla bu tehditleri ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenerek, ertelenemeyecek mücadelenin yeni bir safhasına geçilmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle 81 ilimizin her birinin; konut stokundan, altyapı ve trafik düzenlemelerine kadar tüm ekolojik ve yeşil şehir altyapısının yeniden ele alınması zaruridir. Ayrıca imar ve inşa işleri yapılmak zorundayken tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak geçmişin günümüze ve geleceğe taşınması açısından kritik öneme sahiptir."

9 İLKE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıkladığı 9 ilkenin başlığı ise şöyle:

"Üretken Belediyecilik ve Yerel Ekonomi, Üretken Belediyecilik ve Dirençli Şehirler, Üretken Belediyecilik ve Kadın, Aile, Çocuk, Üretken Belediyecilik ve Emekliler/Yaşlılar, Üretken Belediyecilik ve Altyapı, Ulaşım, Çevre, Enerji, Üretken Belediyecilik ve Akıllı Dijital Şehirler, Üretken Belediyecilik ve Güvenli, Yaşanabilir Şehirler, Üretken Belediyecilik ve Sosyal Destekler, Üretken Belediyecilik ve Katılım."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





