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  4. MHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar! "Bahçeli'nin çağrısını sulandırdılar" diyerek sert çıkıştı: "İP'in vasıfsız elemanları..."

MHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar! "Bahçeli'nin çağrısını sulandırdılar" diyerek sert çıkıştı: "İP'in vasıfsız elemanları..."

18.08.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı büyük yankı uyandırdı, tartışmalar devam ediyor. "Gelin komşu olalım" çağrısının ardından iki parti arasında sert rüzgarlar esmeye başladı. İYİ Parti'den gelen ilk açıklamalarda çağrı sıcak karşılanmasa da İYİ Partili Akalın'ın '3. yol' çıkışı gündeme damgasını vurdu. Akalın, "Komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" demişti. Bunun üzerine MHP'li Büyükataman İYİ Parti'den çağrıya gelen yanıtlara çok sert tepki gösterdi.

MHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar! "Bahçeli'nin çağrısını sulandırdılar" diyerek sert çıkıştı: "İP'in vasıfsız elemanları..."

Siyasetin gündeminde son günlerin en çok konuşulan gelişmelerinden biri Milliyetçi Hareket Partisi'nden İYİ Parti'ye yerel seçimlere yönelik ittifak çağrısı oldu. Çağrı sonrası karşılıklı peş peşe açıklamalar gelirken İYİ Parti Başkanlık Divanı Üyesi Tolga Akalın'ın '3. yol' mesajı dikkat çekti. Akalın, MHP'nin çağrısına çağrıyla karşılık vererek "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" dedi.

İYİ Parti'den MHP'ye 'Milliyetçi blog' çağrısı! İYİ Parti'den MHP'ye 'Milliyetçi blog' çağrısı!

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE SERT ÇIKIŞ!

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise yaptığı son açıklamayla İYİ Parti'ye sert eleştiriler yöneltti. "Millet İYİ Parti'ye dersini mahalli seçimlerde verecektir" mesajını veren Büyükataman, "Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk milletinin hayrına ve halisane niyetlerle yaptığı “yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” çağrısı İP’in vasıfsız elemanları tarafından ciddiyetten uzak cevaplarla sulandırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.

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"İP'İN HADDİNİ BİLMEZ PROJE ARTIKLARINA PAZARA DÖKTÜ"

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti'yi eleştirdi. Büyütaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk milletinin hayrına ve halisane niyetlerle yaptığı “yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” çağrısı İP’in vasıfsız elemanları tarafından ciddiyetten uzak cevaplarla sulandırılmaya çalışılmıştır. Sayın Genel Başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı; şahsi menfaatlerini Türk milletinin üzerinde gören İP’in haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ MASKE OLARAK KULLANIYORLAR"

Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan Milliyetçi Hareket Partisi ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İP’in içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur.

Ülkemizin hayrına olacak her işin karşısında durmayı adet edinen bu kendini bilmezler, Türk milletinin azılı düşmanı HDP ile aynı yolu yürümekten bile bu kadar gocunmamışlar ve hatta “o koltuklarda bizim oylarımız sayesinde oturuyorsunuz” diye kendilerini fırçalayan HDP’liler karşısında süt dökmüş kedi misali İP’e dizilmişlerdi.

"UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS VERİLECEKTİR"

Çizdikleri zillet yolunda HDP ile bir araya gelmekten rahatsız olmayan, HDP’den yedikleri azarlara tek bir cevap veremeyenlerin bugün İP’leri çözülmüşçesine yaptıkları hadsiz açıklamalarla partimizi hedef almaları aziz Türk milletinin takdirindedir.

Türk milleti HDP ile kol kola girme hevesinde olanlara 14 ve 28 Mayıs’ta nasıl dersini verdiyse 31 Mart yerel yönetimler seçiminde de iradesini PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeye hevesli olanlara unutamayacakları bir ders verecektir."

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(İHA)

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Devlet Bahçeli Meral Akşener MHP İYİ Parti

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