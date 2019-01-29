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MHP’de 21 aday daha belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:22 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019 yerel seçimler kapsamında belirlenen 11 ilçe belediye ve 10 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı açıklamada 21 adayın ismi daha MHP cephesinde netleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2019 yerel seçimler kapsamında belirlenen 11 ilçe belediye ve 10 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı açıklamada 21 adayın ismi daha MHP cephesinde netleşti. 21 ilçeye aday olarak gösterilen isimler şu şekilde:
“Adıyaman’ın Gerger ilçesine Namık Kılıç, Afyonkarahisar Bayat ilçesine Seyfettin Atacan, Afyonkarahisar Sandıklı ilçesine Mustafa Gürel, Giresun Alucra ilçesine Suat Aybar, Elazığ Karakoçan ilkesine Selçuk Perdeci, Hakkari Çukurca ilçesine Naci Sevinç, Isparta Aksu ilçesine Süleyman Uzun, Isparta Keçiborlu ilçesine Osman Gürsel Türksoy, Isparta Sütçüler ilçesine Mustafa Rıdan Ertan, Kastamonu Şenpazar ilçesine Mustafa Eğilmez, Kütahya Simaz ilçesine Erat Efe, Afyonkarahisar Şuhut Karadili Beldesine Abdullah Sarıtepe, Elazığ Karakoçan Sarıcan Beldesi’ne Erhan Keskin, Giresun Yenesil Ören Beldesi’ne Sabit Balcı, Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi’ne Tezcan Yılmaz, Hakkari Yüksekova Esendere Beldesi’ne Seyfettin İlhan, Siirt Pervari Beğendik Beldesi’ne Sabri Solmaz, Tokat Niksar Gökçeli Beldesi’ne Atanur Acar, Tokat Niksar Yazıcık Beldesi’ne Ayhan Kayışkıran, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Beldesi İmran Karacabey, Bartın Ulus Abidin Paşa Beldesi’ne İsa Tuncer aday olarak gösterildi.”

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