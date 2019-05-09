MHP'den CHP'ye eleştiri

"Bugün İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' diyenler ile 2009'da sözde açılım sürecini başlatırken 'Güzel şeyler olacak' diyen zihniyet aynı zihniyettir." görüşünü aktaran Büyükataman, yeni bir felakete geçit vermemek için hazır ve kararlı olduklarını bildirdi.

Seçmenin iradesine yapılan operasyon açıkken CHP'nin tek savunmasının "Bu usulsüzlükleri biz mi yaptık?" olduğunu aktaran Büyükataman, "(Usulsüzlük yok) diyemeyenler hak, hukuk, adalet sözlerinin arkasına sığınarak haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği meşrulaştırmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, "Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran'ı fırsat bilmektedir." ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin sosyal medyadaki tutumunu da eleştiren Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişte 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi olacak?' diyecek kadar demokrasiden ve toplumsal değerlerden uzak olan ve toplumdan kopuk yaşayan bu tiplerin toplum adına söz söylemesi kabul edilir türden değildir. Yeni Atilla Taş özentileri ile karşı karşıyayız. Müsterihiz ki tüm bu gelişmeler, aziz Türk milletinin gözleri önünde cereyan etmektedir. TV'lerde, radyolarda, sosyal medyada sürekli olarak baskın gözüküp halkın duygularını, düşüncelerini yönlendireceğini zannedenler hüsrana uğrayacaktır. Türk milletinin iradesinin önünde hiçbir gücün durması mümkün değildir."

