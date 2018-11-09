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MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu: - "Genel Başkanımızın takdir ve talimatıyla Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Ümmet Akın"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının halen Germencik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ümmet Akın olduğunu açıkladı.

Depboylu, partisinin Aydın İl Başkanlığı binasında yaptığı toplantıda, Akın’ın yaklaşık iki yıldır başkanlık için aktif şekilde çalıştığını ve yerel seçimlerde başarılı olacaklarını ifade etti.

MHP’nin her zaman, devletin bekası için elini taşın altına koyduğunu anlatan Depboylu, "Bildiğiniz üzere Cumhur İttifakı devam etmektedir. Fakat yerel seçimlerde partimiz her il ve ilçede kendi adaylarıyla, yerelde yoluna devam edecektir. Aydın, bugüne kadar hak edip de kavuşamadığı hizmetlere, MHP belediyeciliği ile kavuşacaktır. Buraya liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla geldim. Genel Başkanımızın takdir ve talimatıyla Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Ümmet Akın'dır. Allah kendisinin yar ve yardımcısı olsun. Gazamız da mübarek olsun. Bundan sonra bize düşen çok çalışmak." diye konuştu.

Ümmet Akın da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını belirterek, yerel seçimlerden başarılı bir sonuçla çıkacaklarını vurguladı.

Büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı takdirde tüm ilçe belediye başkanlarıyla uyum içerisinde çalışacağını kaydeden Akın, "Ayrıştıran değil, birleştiren belediye başkanı olacağım. Hizmeti eşit ve adaletli dağıtacağız. Belediyeler, halkımız için var. Biz insanlar için tasarlayacağız şehirlerimizi." dedi.

Hazırladıkları projeler hakkında da bilgi veren Akın, "Ayyıldız Kalkınma Programı" kapsamında 5 yıldızın bulunduğunu, bunların da "Tarım Kenti Aydın", "Turizm Kenti Aydın", "Eğitim Kenti Aydın", "Bilim Kenti Aydın" ve "Sağlık Kenti Aydın" olduğunu aktardı.

Çok çalıştıklarını ve kendisine inananlarla birlikte büyükşehir belediye başkanlığını kazanacaklarına işaret eden Akın, herkesin düşüncesine saygı duyacağının ve hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşların belediye başkanı olacağının sözünü verdi.

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adaylık MHP Ümmet Akın

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