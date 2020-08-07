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Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Mi Fit 4.4 güncellemesi ile Mi Band 4 ve Mi Band 5 modellerine yeni özellikler eklendi. Bu özellikler ile bileklik daha kullanışlı oldu.

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Xiaomi, akıllı bileklikleri için yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi şimdi de Mi Fit 4.4 güncellemesi ile hem Mi Band 4 hem de yakın zamanda tanıtılan Mi Band 5 modellerine yeni özellikler ekledi. İlk olarak Android platformu üzerinden kullanıma sunulan bu özellikler akıllı bilekliği daha kullanışlı hale getiriyor.

Güncelleme ile birlikte Mi Band 4‘ün saat kadranına pil yüzdesi bölümü ekleniyor. Bu sayede bilekliğin şarj yüzdesini kontrol etmek çok kolay hale geliyor.

Mi Band 5 modeline ise otomatik hareket algılama özelliği ekleniyor. Bu özellik ile hareketlerinizi otomatik algılayıp özellikle spor modu daha verimli kullanılabiliyor. Ayrıca Mi Band 5’e arama anahtarını ayarlamak için eklenen yeni bir seçenek de ekleniyor.

Bu güncelleme şimdilik Android platformunda kullanılabiliyor. Google Play Store üzerinden uygulamayı güncelledikten sonra, uygulamandan da akıllı bilekliğinizi güncellemeniz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu özelliklerin iOS platformuna da geleceğini belirtelim.

XİAOMİ Mİ BAND 5 ÖZELLİKLERİ

  • 1.1 inç büyüklüğünde 126 x 294 çözünürlüğünde 24 Bit AMOLED ekran (450 nit parlaklık)
  • Zamanı, adımları, kalp atış hızını, etkinlikleri, hava durumunu, uygulamalardan gelen bildirimleri, çağrıları ve daha fazlasını gösterme özelliği
  • Fotopletismografi (PPG) / Kalp atış hızı sensörü
  • 24 saat uyku takibi
  • Kondisyon takibi
  • 11 spor modu (açık koşu, yürüyüş, bisiklet, kapalı koşu, yüzme, egzersiz, kapalı bisiklet, eliptik makine, ip atlama, yoga, kürek makinesi)
  • PAI sağlık analizi
  • Kadın sağlığı izleme: Adet döngüsü,
  • Üç eksenli İvmeölçer + Üç eksenli Gyro, Kapasitif Aşınma İzleme Sensörü, Basınç değerlendirmesi, Solunum eğitimi, Uzaktan deklanşör kontrolü
  • Xiao Ai sesli asistan
  • 5ATM (50 meters) water resistant
  • Bluetooth 5.0 LE ve NFC bağlantıları
  • Boyutlar: 47.2 x 18.5 x 12.4mm
  • Ağırlık: 11.9g
  • 125 mAh kapasiteli batarya ile 14 güne kadar kullanım süresi

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