Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Xiaomi, akıllı bileklikleri için yeni özellikleri kullanıma sunmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi şimdi de Mi Fit 4.4 güncellemesi ile hem Mi Band 4 hem de yakın zamanda tanıtılan Mi Band 5 modellerine yeni özellikler ekledi. İlk olarak Android platformu üzerinden kullanıma sunulan bu özellikler akıllı bilekliği daha kullanışlı hale getiriyor.

Güncelleme ile birlikte Mi Band 4‘ün saat kadranına pil yüzdesi bölümü ekleniyor. Bu sayede bilekliğin şarj yüzdesini kontrol etmek çok kolay hale geliyor.

Mi Band 5 modeline ise otomatik hareket algılama özelliği ekleniyor. Bu özellik ile hareketlerinizi otomatik algılayıp özellikle spor modu daha verimli kullanılabiliyor. Ayrıca Mi Band 5’e arama anahtarını ayarlamak için eklenen yeni bir seçenek de ekleniyor.

Bu güncelleme şimdilik Android platformunda kullanılabiliyor. Google Play Store üzerinden uygulamayı güncelledikten sonra, uygulamandan da akıllı bilekliğinizi güncellemeniz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu özelliklerin iOS platformuna da geleceğini belirtelim.