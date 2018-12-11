Michelle Obama'nın hayatını mutlu kılan 7 kural

Bu güçlü kadının izlediği kurallar ve ilkeleri bir araya getirdik. ''Bu kuralları benimsemek oldukça basit, hayatımızı değiştirebilecek kadar da güçlü'' diyor Michelle. BAŞARISIZLIKLARI ÖĞRENMEK İÇİN FIRSAT KABUL EDİN 2016 yılında, Michelle Obama, kızların eğitime erişimleriyle ilgili uluslararası bir tartışmaya katıldı. Konuşmasında genç kız öğrencilerin birbirlerini desteklemelerini ve başarısızlıktan korkmamalarını teşvik etti. “Hayatta başarılı olmanın ve öğrenmenin tek yolu başarısız olmaktır” diyor Michelle. “Bu başarısızlık değil, başarısız olduktan sonra ne yaptığın önemli. Bırakıyor musun? Pes ediyor musun? Yoksa seni güçlendirmesine mi izin veriyorsun?” ZORLUKLARINIZI ASLA BİR DEZAVANTAJ OLARAK GÖRMEYİN Michelle Obama, zorlukların üstesinden gelmenin ne anlama geldiğini kesinlikle bilen bir kadın. Anı kitabında şöyle yazıyor, ''çoğunlukla beyazların olduğu Princeton Üniversitesi'nde, tek Afrikalı Amerikalı bir öğrenciydim. Princeton'un rehberlik görevlisi, soru sormadan ve kim olduğumu anlamaya çalışmadan bile, Princeton'a ait olmadığımı söylemişti.''

Ancak engeller ve önyargılar bu güçlü kadını yok etmedi. Zorluklarınızı asla bir dezavantaj olarak görmemelisiniz. Bunun yerine, karşılaştığınız sıkıntıların üstesinden gelmenin ve üstesinden gelme deneyiminizin aslında en büyük avantajlarınızdan biri olduğunu anlamanız önemlidir. Bunu biliyorum çünkü bunu kendim gördüm,”dedi Michelle, öğrencilere motivasyon konuşması yaparken. KENDİ DEĞERİNİZİ BİLİN VE KİM OLDUĞUNUZ İÇİN ÖZÜR DİLEMEYİN Bu üzücü, ancak banka hesabımızın büyüklüğünün, sosyal geçmişimizin, ten rengimizin ve diğer fiziksel özelliklerin genellikle birbirimize karşı tutumumuzu tanımladığı bir dünyada yaşıyoruz. Birçoğumuz zaman zaman kendimiz hakkında yargılayıcı yorumlarla karşılaşıyoruz. Michelle'in bu konudaki tavsiyesi ise şöyle: ''Bu benim hakkımda değil, ancak konuşan ya da yazan kişinin yorumudur, bu onu bağlar.'' “İsteksizce kamusal hayata adım attığım için, dünyadaki en güçlü kadını olarak görüldüm aynı zamanda kızgın bir zenci kadın olarak adlandırıldım. İnternette birçok olumsuz yaralayıcı yorumlarla karşılaştım. Hatta ABD'li bir kongre üyesi kalçalarımla alay etti. Yaralandım ve çok öfkelendim. Ama hep gülemeye çalıştım.''

KENDİNİZE ÖNCELİK VERMEYİ ÖĞRENİN Kızınızın ya da kızlarınızın annesi olmak, sonra da eş olmak... Kadınlar her zaman kendilerini listenin sonuna koyar. Her şey kendi mutluluğundan sorumlu olduğunu anladığında değişti. Michelle, kızlarının ve kendi rahatının odaklandığı yeni bir rutini izledi. Rutin, Barack Obama'nın sorumluluklarını zamanında yerine getirip getirmeyeceğiydi. Artık onun işinin bitmesini beklemek yerine o bana ve kızlarımıza yetişmek zorundaydı. Kızların uykusuz bir şekilde babalarını beklemeleri çok üzücüydü. YENİ HEDEFLER BELİRLEYİN Anı kitabında Michelle, hayatının farklı dönemlerinde belirlediği hedeflerden de bahsediyor. Bu, okul sınıfında belirlediği hedeflerden, başkanlık dönemi sona erdiğinde Barack'ın düşündüğü hedeflere kadar geniş bir hedef yelpazesi. ''Ben hep yapılacak hedefleri kafamda yaşadım ve benimle her yere geldiler. Hedeflerimi değerlendirdim, sonuçlarımı analiz ettim ve kazancımı saydım. Ve hep kendime yeterince iyi miyim? sorusunu yönelttim.'' HAYATINIZI PLANLAYIN VE İÇİNDE NELER OLUP BİTTİĞİNİ KONTROL EDİN