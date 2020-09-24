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Miçotakis'ten Doğu Akdeniz görüşmesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 18:41 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Miçotakis'ten Doğu Akdeniz görüşmesi!

NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in telefon görüşmesini Türk ve Yunan liderlerle düzenli istişareler kapsamında yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere yeniden başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğu Akdeniz'deki durumun ittifak ruhu ve uluslararası hukuk içinde çözülmesinin önemine işaret etti.

DÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin NATO'da teknik görüşmeler yaptığı hatırlatılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg'in bu görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine yönelik ifadelerine yer verildi.

Stoltenberg, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

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