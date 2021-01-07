Microsoft hesabı silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Eskiden, Hotmail, Outlook ve Windows Live hesapları e-posta hesabı olarak kullanılırdı. Ancak günümüzde yalnızca bir Microsoft hesabı ile hem e-posta kullanımına devam etmek hem de pek çok uygulamayı tek bir hesap ile kullanmak mümkün. Microsoft hesabı sayesinde kullanıcılar, Outlook.com gibi web sitelerinde ve birçok farklı uygulamada oturum açarak hizmetlere erişim sağlayabilirler. Microsoft hesabı; kullanıcılarına Outlook, Skype, Office, OneDrive ve daha pek çok uygulamayı tek bir yerden yönetme imkanı sağlar. Günümüz teknoloji çağında, internete erişim sağlayan herkes için Microsoft hesabı vazgeçilmez bir hizmettir. Ancak yine de bazı kullanıcılar farklı nedenle Microsoft hesabı kapatmanın nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Microsoft hesabı nasıl kapatılır? İşte tüm detaylarıyla Microsoft hesabı silme işlemi... Microsoft Hesabı Kapatmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Kullanıcılar tek bir Microsoft hesabı ile birçok uygulamayı yönetebildikleri için Microsoft hesabı kalıcı olarak silmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusudur. İşte, Microsoft hesabı kapatmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

Microsoft hesabını kalıcı olarak silme işlemini gerçekleştirdikten sonra hiçbir Microsoft ürününde veya hizmetinde oturum açamazsınız.

Hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce, eğer Microsoft hesabınızda bakiye varsa bunu harcamanız daha mantıklı bir işlem olacaktır. Aksi halde hesabınızla birlikte mevcut bakiyeniz de silinir. Microsoft hesabınızda bulunan bakiyeyi Microsoft Store'dan dijital bir içerik satın alarak harcayabilirsiniz.

Outlook, OneDrive veya Microsoft 365 uygulamalarında aboneliğiniz varsa Microsoft hesap silme işlemini gerçekleştirdikten sonra bu hizmetlerden faydalanamazsınız.

Microsoft hesabını sildikten sonra, Microsoft hizmetlerinde sakladığınız fotoğraf, video, e-posta ve belgelere erişmeniz mümkün olmaz. Bu nedenle, Microsoft hesabını kalıcı olarak kapatmadan önce fotoğraf, video ve kaybetmek istemediğiniz her türlü belgeyi farklı bir cihaza aktarmalısınız.

Microsoft hesabınızı artık kullanmadığınızı otomatik bir mesaj ile kişilerinize duyurabilirsiniz. "Hesap yönetme" bölümünden "Otomatik tatil yanıtları gönderme" seçeneği ile bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak hesap silme işleminden 60 gün sonra bu bilgi mesajları da iptal edilir.

Microsoft'un bir özelliği de; ebeveynlerinin hesaplarına bağlı olarak çocuklara da Microsoft hesabı açılabilmesidir. Ebeveynler kendi Microsoft hesaplarını silseler de, çocuklarının hesabı silinmez.

Windows sürümüne sahip birçok telefon ve bilgisayarda uygulamalara erişebilmek için bir Microsoft hesabına ihtiyaç duyarız. Kalıcı Microsoft hesap silme işleminin ardından, bu cihazlardaki uygulamalara erişim sağlanamaz. Bu nedenden dolayı, Microsoft hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce uygulamalarda oturum açabilmek için cihazınızı farklı bir Microsoft hesabı ile yapılandırmalısınız. Kalıcı Olarak Microsoft Hesabı Nasıl Silinir? Microsoft hesap silme işlemi karmaşık ve zor bir işlem gibi gözükebilir. Ancak açıkladığımız adımlar sırasıyla dikkatli bir şekilde takip edildiğinde kolay ve hızlı bir işleme dönüşecektir. Microsoft hesabı nasıl kaldırılır? Microsoft öğrenci hesabı silme işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı... Öncelikle, hesap silme işlemini gerçekleştirmeden Microsoft hesaplarında depoladığınız tüm görsel ve belgeleri kopyalamalısınız. Bu işlemin ardından hesap silme işlemine başlayabilirsiniz. Microsoft hesap silme işlemini bilgisayar veya cep telefonunuzdan yapabilirsiniz. Bilgisayar veya cep telefonunuzda kullandığınız herhangi bir tarayıcıdan Microsoft'un web sitesine giriş yapın.

Hızlı bir şekilde Microsoft hesabını silmek için TIKLAYINIZ!

Microsoft hesabını kalıcı olarak silmek için; bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfada kullanıcı bilgilerinizi girin ve "Next (İleri)" butonuna tıklayarak oturum açın. l Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Microsoft hesabınızı kapatmak isteyip istemediğinizi teyit eden bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada uygulama, Microsoft hesabınızı kapattığınızda neler olacağını anlatır. Eğer, Microsoft hesabınızı kapatmaktan eminseniz sayfanın sol altında bulunan "Next (İleri)" seçeneğine tıklayın. Daha sonra açılan ekranda, hesap silme işleminizde onay vermeniz gereken maddeler bulunur. Bu adımda hesap silme işlemini kalıcı olarak yapabilmek için listedeki bütün şartları kabul etmeniz gerekir. Şartları işaretledikten sonra alt bölümde hesabınızı kapatma nedeninizi soran kutuda, kendinize uygun olan bir nedeni seçin ve "Mark account for closure (Hesabı Kapat)" butonuna basın. Son adımda ise; karşınıza Microsoft hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra işlemin ne zaman gerçekleşeceğini gösteren bir tarih çıkar. Bu noktada, sayfanın sol altında yer alan "Done (Bitti)" butonuna tıklayarak Microsoft kalıcı hesap silme işlemini tamamlayın. Belirttiğimiz bu adımları dikkatli bir şekilde sırasıyla uyguladığınızda Microsoft hesabınızı kolaylıkla silebilirsiniz. Microsoft Öğrenci Hesabı Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Microsoft uygulamasının kullanıcıları için geliştirdiği diğer bir özellik de "İş veya Okul" hesabı açmaktır. Özellikle öğrenciler Microsoft'un Office 365 uygulaması üzerinden bir okul hesabı açabilirler. Okul hesapları ile oluşturulan Microsoft hesaplarına, öğrencinin haricinde okulun bilgi işlem bölümü de erişim sağlayabilir. Bu nedenle Microsoft hesabını kapatmakta sorun yaşayan öğrenciler, Microsoft'un kurumsal destek ekibiyle iletişime geçerek sorunu çözümleyebilirler.