Microsoft hesabı silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Eskiden, Hotmail, Outlook ve Windows Live hesapları e-posta hesabı olarak kullanılırdı. Ancak günümüzde yalnızca bir Microsoft hesabı ile hem e-posta kullanımına devam etmek hem de pek çok uygulamayı tek bir hesap ile kullanmak mümkün. Microsoft hesabı sayesinde kullanıcılar, Outlook.com gibi web sitelerinde ve birçok farklı uygulamada oturum açarak hizmetlere erişim sağlayabilirler. Microsoft hesabı; kullanıcılarına Outlook, Skype, Office, OneDrive ve daha pek çok uygulamayı tek bir yerden yönetme imkanı sağlar. Günümüz teknoloji çağında, internete erişim sağlayan herkes için Microsoft hesabı vazgeçilmez bir hizmettir. Ancak yine de bazı kullanıcılar farklı nedenle Microsoft hesabı kapatmanın nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Microsoft hesabı nasıl kapatılır? İşte tüm detaylarıyla Microsoft hesabı silme işlemi...
Kullanıcılar tek bir Microsoft hesabı ile birçok uygulamayı yönetebildikleri için Microsoft hesabı kalıcı olarak silmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusudur. İşte, Microsoft hesabı kapatmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:
Microsoft hesap silme işlemi karmaşık ve zor bir işlem gibi gözükebilir. Ancak açıkladığımız adımlar sırasıyla dikkatli bir şekilde takip edildiğinde kolay ve hızlı bir işleme dönüşecektir. Microsoft hesabı nasıl kaldırılır? Microsoft öğrenci hesabı silme işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...
l Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Microsoft hesabınızı kapatmak isteyip istemediğinizi teyit eden bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada uygulama, Microsoft hesabınızı kapattığınızda neler olacağını anlatır. Eğer, Microsoft hesabınızı kapatmaktan eminseniz sayfanın sol altında bulunan "Next (İleri)" seçeneğine tıklayın.
Belirttiğimiz bu adımları dikkatli bir şekilde sırasıyla uyguladığınızda Microsoft hesabınızı kolaylıkla silebilirsiniz.
Microsoft uygulamasının kullanıcıları için geliştirdiği diğer bir özellik de "İş veya Okul" hesabı açmaktır. Özellikle öğrenciler Microsoft'un Office 365 uygulaması üzerinden bir okul hesabı açabilirler. Okul hesapları ile oluşturulan Microsoft hesaplarına, öğrencinin haricinde okulun bilgi işlem bölümü de erişim sağlayabilir. Bu nedenle Microsoft hesabını kapatmakta sorun yaşayan öğrenciler, Microsoft'un kurumsal destek ekibiyle iletişime geçerek sorunu çözümleyebilirler.
Microsoft hesap silme işleminin son adımında karşınıza bir tarih çıkacaktır. Verilen bu tarih, Microsoft hesap silme işleminin yapıldığı andan 60 gün sonrasına işaret eder. Eğer verilen bu süre içerisinde Microsoft hesabınıza kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmayı denerseniz hesabınız yeniden aktifleşir ve silme işlemi iptal edilir. Hesabınız aktifleştikten sonra, hesabınızın kalıcı olarak silinmesini isterseniz, yukarıda aktarmış olduğumuz adımları tekrar uygulamanız gerekecektir.
Microsoft uygulamasının size tanımış olduğu bu 60 gün içerisinde hesabınıza hiçbir şekilde giriş yapmazsanız, Microsoft hesabınız bu süre sonunda tamamen kapatılacaktır. Daha sonraki süreçte bir Microsoft hesabına ihtiyaç duyarsanız, yeni bir Microsoft hesabı açarak kullanıma devam edebilirsiniz.
Tekrar belirtmeliyiz ki; Microsoft hesabı, bir çok cihazda senkronize edilerek uygulamalarda oturum açma imkanı sağlar. Kalıcı Microsoft hesabı silme işlemi, verdiğimiz adımlarla kolaylıkla gerçekleştirilse de, sonrasında sorun yaşamamak adına işlemi gerçekleştirmeden önce belgelerinizi yedeklemeli ve farklı bir Microsoft hesabını kullandığınız cihazlara tanımlamalısınız. Aksi halde, Microsoft uygulamalarında depoladığınız hiçbir belgeye ulaşamazsınız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum