Mide ağrısına, üşütmesine, kusmaya ne iyi gelir? Mideye iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Mide ile ilgili sorun yaşanması beslenme ile ilgili sorunların da baş göstereceği anlamına gelir. Mide ağrısı, üşütmesi ve kusma gibi semptomların ortaya çıkış sebebi birbirleriyle bağlantılı olabileceği gibi bağımsız nedenlere de dayanabilir. Besin zehirlenmeleri, ülser gibi mide rahatsızlıkları, bakteriler, enfeksiyonlar midede yaşanması muhtemel problemlerin temel nedenleridir.

Mide Üşütmesi Nedir?

Mide üşütmesi genel olarak bakteri ve virüsler nedeniyle ortaya çıkar. Bunun dışında aşırı soğuk yiyecek ve içecek tüketimi, çok fazla soğuk havada kalmak gibi çevresel etkenler ve davranışlar da bu soruna yol açan nedenler arasındadır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığı, hijyen kurallarına dikkat edilmeden üretilen ürünlerin tüketildiği durumlarda de mide üşütmesi ile karşı karşıya kalınabilir.

Mide üşütmesi kaç gün sürer? Tamamen tedaviye bağlıdır. Ortalama bir ya da iki hafta içerisinde doğru bir tedavi yöntemi uygulandığı takdirde sorunun ortadan kalkması muhtemeldir.

Mide Üşütmesi Belirtileri

Karın bölgesinde ağrı

Kusma ve ishal

Aşırı gaz

Bulantı hissi

Dışkının renginde değişiklik

Ağız kokusu

Terleme

İştah eksikliği

Mide Ağrısı Nedir?

Mide ağrısı, karın bölgesinde hissedilen kramp ya da sürekli gelişen ağrılardır. Hastanın hareket etmesini engelleyecek kadar şiddetli olabilir. Basit nedenlere dayanan mide ağrıları bitkisel yöntemler ile rahatlıkla geçirilebilse de ağrının ardında başka bir neden olması ihtimaline karşın doktor kontrolü şarttır.

Mide Ağrısı Nedenleri

Gastrit, ülser, reflü gibi hastalıklar

Hazımsızlık

Besin alerjileri

Mide kanseri

Gıda zehirlenmesi

Stres

Mideye İyi Gelen Yiyecekler

1. Rezene

Rezene, gaz giderici etkisi sayesinde özellikle hazımsızlık ve gaz nedeniyle oluşan mide ağrıları üzerinde etkilidir. Aynı zamanda bulantıları geçirmek için de kullanılan rezene, tohum olarak satılır.

Rezene çayı hazır olarak temin edilebilir. Bu tür hazır rezene çaylarını sıcak su ile karıştırmanız yeterlidir. Şayet doğal rezene tohumları ile çay demlemek istiyorsanız bir bardak sıcak suya atacağınız bir çay kaşığı rezene tohumunun demlenme süresi yaklaşık on dakikadır. Yemeklerin ardından rezene tohumu çiğnemek de mideyle ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olur.

2. Yoğurt

Şiddetli mide ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevap niteliğindeki doğal kaynaklardan biri de yoğurttur. Yoğurt, prebiyotik özelliği olan besinlerden biridir ve yararlı bakteriler içerir. Bozulan mide florasını düzene sokar. Özellikle doğal yoğurt maya yönünden daha zengin olduğu için, endüstriyel yoğurda göre etkisi daha fazladır.

Her yemeğin yanında tüketilebilen yoğurdu ara öğün olarak tüketmek de mümkündür. Süt ise, yoğurdun ana bileşeni olsa da yoğurt ile farklı özellikler gösterir. Mide üşütmesine süt iyi gelir mi? Süt yıllarca mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmış olsa da yapılan araştırmalarda bunun doğru bir yöntem olmadığını ortaya çıkarmıştır.

3. Nane Limon Çayı

Midedeki sorunların en önemli ve genellikle ilk belirtisi kusmadır. Peki kustuktan sonra ne iyi gelir? Nane limon çayı kusma ve mide üşütmelerine için sıkça tercih edilen içeceklerden biridir. Nanenin ferahlatıcı etkisi ve hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle birlikte limonun enfeksiyonları giderici etkisi birleştiğinde ortaya mide için faydalı bir karışım çıkar.

Nane limon çayını hazırlamak için bir bardak suya bir tatlı kaşığı kuru nane veya birkaç yaprak yıkanmış taze nane atın. Ardından kabuklarıyla birlikte birkaç dilim limon ilave edin ve karışımı kaynattıktan sonra süzerek için.

4. Papatya Çayı

Papatya çayı mideye birçok yönden fayda sağlar. Öncelikle mide spazmları ve mide üşütmesinin giderilmesinde etkilidir. Rahatlatıcı özelliği sayesinde stresin etkisini azaltarak mide için koruyucu olma görevini üstlenir. Aynı zamanda enfeksiyonların giderilmesini de destekler. Hamilelikte mide üşütmesine ne iyi gelir diye merak edenler için papatyanın gebelikte tüketilebilecek güvenilir bitki çayları içerisinde olduğu söylenebilir.

Papatya çayı ile ilgili ilk kural güvenilir bir yerden tedarik edilmesi gerektiğidir. Çünkü onlarca papatya çeşidinin içinde zehirli olanlar veya hiçbir etkisi olmayanlar da vardır. Papatya çayı hazırlamak için sıcak suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar kurutulmuş papatya atmak yeterlidir.

5. Karanfil ve Tarçın

Uzun süre devam eden ve kesilmeyen kusma halinde vücut yeteri kadar besin sindiremediği için çeşitli sorunlarla karşılaşılır. Sürekli kusmaya ne iyi gelir sorusuna en sık verilen cevap olan karanfil ve tarçın karışımı kusmayı keseceği gibi mide bulantısını da sonlandırır.

Tarçın toz veya çubuk olarak kullanılır. Toz tarçın boğazda gıcık hissi uyandırıyorsa çubuk halini tercih etmek daha uygundur. Bir adet çubuk tarçını veya bir çay kaşığı toz tarçını, birkaç karanfil ile kaynatın. Bu karışım her gün düzenli olarak tüketildiğinde kusma sorununun çözülmesinde etkili olur.

6. Çorba

Az yağlı, sindirimi zorlamayan çorbalar kusmayı önleyen yiyecekler arasındadır. Mide üşütmesi durumunda da çorba tavsiye edilen yiyecekler arasındadır. Sıcak bir çorba mideyi rahatlatır ve sindirimi kolay olduğu için de yorucu olmaz. Özellikle şifa kaynağı olarak bilinen tavuk suyu çorba mideyle ilgili problemlerin çözümü için en doğru seçimlerden biridir.

Bir bütün tavuğu güzelce kaynatın. Arzuya göre kabak, havuç, kereviz, soğan, sarımsak gibi sebzeleri de kaynama sırasında suya ekleyebilirsiniz. Böylece çorba daha besleyici olacaktır. Bütün malzemeler piştikten sonra sebzeleri güzelce ezin. Tavuk etlerini ise ufak parçalara ayırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra içime hazır hale gelir. Nane ve karabiber ekleyerek içebilirsiniz.

7. Pirinç Suyu

Gastrit ve ülser nedeniyle ortaya çıkan mide ağrıları için etkili ama az bilenen bir yöntem de pirinç suyu tüketmektir. Mide ağrısını ne keser sorusuna yanıt olabilecek en etkili besinlerden biridir. Pirinç suyu midenin çeperini sararak bir bariyer gibi mide asidinin temasını engeller.

Yıkanmış bir bardak pirinci, üç bardak kadar su ile güzelce haşlayın. Burada önemli olan suyun fazla olması ve bu sayede pirinç tarafından tamamen emilmesini engellemek. Kaynamanın ardından kalan suyun içilmesi mide ağrılarının giderilmesinde etkilidir.

8. Elma Sirkesi

Doğal antibiyotikler arasında sayılan elma sirkesi enfeksiyonların tedavisi üzerinde oldukça etkili bir destek sağlar. Ancak elma sirkesi midede ekşime sorununa yol açıyorsa tüketilmesi doğru değildir.

Temin edilebiliyorsa doğal elma sirkesi tüketmek daha faydalıdır. Bir ölçü su ve bir ölçü elma sirkesini karıştırarak için. Ayrıca elma sirkesini çorbalara katarak da tüketebilirsiniz.

Bebeklerde Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Bebeklerde mide üşütmesi sorunu kusma, ishal ve ateş ile kendini belli eder. Bebekler dünyaya karşı daha savunmasızdırlar. Yetişkinlere oranla daha çabuk hasta olmaları doğaldır.

Bebeğin midesiyle ilgili bir sorun yaşanıyorsa öncelikle yaşına göre bir tedavi uygulanır. Özellikle ilk altı ay boyunca bebekler için en doğru besinin anne sütü olduğu ve anne sütünün koruyucu etkileri düşünüldüğünde, bu dönemde verilen ek gıdalar da sindirimi zorlayacağı için üşütme belirtileri ortaya çıkabilir.

Bebeğin midesi ile ilgili yaşanan sorun süt alerjisi nedeniyle de oluşabilir. Bunun için öncelikle ek bir tedavi uygulamadan önce bir çocuk doktorundan bilgi almak en doğrusudur.

1. Nane Çayı

Yetişkinlerde yaşanan mide sorunlarında geleneksel bir çözüm olan nane çayı altıncı ayını geçirmiş bebekler için de kullanılabilir. Spazm kesici ve bulantı giderici özelliği vardır.

Nane çayı hazırlamak için taze ve kurutulmuş nane kullanılabilir. Taze nane tercih edilecekseniz, yapraklarını bir süre sirkeli suda bekletin. İyice kaynamış suyun içerisine nane ekleyin ve demlendikten sonra süzün. Alışık olduğu ılıklığa geldiğinde de bebeğe içirin.

2. Zencefil Çayı

Mikrop giderici etkisi bulunan zencefil de bebeklerde kullanılabilecek bir başka bitkisel kaynaktır. Zencefil çayı verilecek bebeğin sekiz aydan daha büyük olması gerekir. Kusma üzerindeki etkisi kadar ishal kesici özelliği de vardır.

Tercihe göre kurutulmuş ya da taze zencefili kaynatın. Kaynadıktan sonra bir süre soğuması için bekletin. Ancak taze zencefilin kuru olanına göre daha keskin bir tadı ve kokusu vardır.

Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir?

Çocuklarda ise mide sorunlarının nedeni biraz daha karışık olabilir. Özellikle okul açğındaki çocuklar topluluk içerisinde sayısız virüs ve bakteriye maruz kalırlar. Ya da ailelerinden gizli beslenme kurallarını ihlal edebilirler. Çocuklarda kusma doğrudan mide ile ilgili bir sorunun habercisi olabileceği gibi vücudun başka bir yerinde ortaya bir rahatsızlığa bağlı olarak da gelişebilir. Öncelikle kusan çocuğun sıvı kaybı olacağı için su içirilmesi önemlidir. Ancak kustuktan sonra bir saat kadar içerisinde çocuk talep etmemişse herhangi bir sıvı ya da yiyecek verilmemesi tavsiye edilir.

Kusan çocuğa yemek yedirmekten kaçınmak gerekir. Kusmanın ardından belirli bir süre sonra, kızartılmış bir dilim tost ekmeği gibi kuru, yağsız ve tuzlu bir yiyecek verilebilir. Ardından yine az yağlı bir çorba çocuk için uygun olur. Daha sonra ıhlamur, papatya, zencefil gibi bitki çayları ile takviye yapılabilir.

Mide Sağlığını Korumak İçin Yapılabilecekler

Mide en çok çalışan organlardan biridir. Gün içinde alınan bütün gıdalar mideden geçer. Bunların öğütülmesi ise mide için zaman zaman yorucu olabilir. Mide sağlığının korunması beden sağlığının korunmasını doğrudan etkiler.

1. Sağlıklı Beslenme

Hazır gıdalar ve aşırı yağlı yiyecekler midenin en büyük düşmanlarıdır. Bu nedenle mideyi korumak için öncelikle beslenme düzeninin değiştirilmesi gerekir. Gerekirse bunun için bir uzmandan yardım alınabilir. Lifli yiyecekler, prebiyotik gıdalar, tam tahıllar beslenme programında eşit ve yeterli miktarlarda bulunması gereken gıdalar arasındadır.

2. Stresten Uzak Durma

Stres mide asidinin yükselmesine ve midenin tahrip olmasına yol açar. Ne yazık ki günümüz şartlarında stresten uzak durmak pek kolay değildir. Yine de spor yaparak, hobiler edinerek ya da melisa çayı gibi sakinleştirici etkisi olan bitkilerden faydalanarak stres oranı düşürülebilir.

3. Düzenli Tuvalete Çıkmak

Sindirim sisteminin düzenli çalışması için tuvalet ihtiyacını ertelememek gerekir. Bir süre sonra bağırsak tembelliğine yol açabilecek bu alışkanlık gaz sorununu da beraberinde getirir. Bu nedenle düzenli tuvalete çıkma alışkanlığı edinmek sadece bağırsakları değil mideyi de korur.

