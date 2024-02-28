Mide ağrısıyla gittiği hastanede gerçeği öğrenince şoke oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Aydın Meşeli mide ağrısı şikayeti ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Meşeli, Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tetkikler sonucunda Meşeli’nin aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Meşeli, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halit Er, Opr. Dr. İbrahim Atakan Geçici, Uzman Dr. Yücel Uzun tarafından anjiyografik yöntemle gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşan Meşeli bir mide ağrısı ile hastaneye başvurduğunu belirterek “Mide ağrısı ile hastaneye başvurdum. Sonra beni Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada bana acil müdahale ettiler ve sağlığıma kavuştum’ dedi

Doktorlara teşekkür eden Meşeli “Doktorlarımız başımızdan eksik olmasın. Var olsunlar. Onlar en büyük dostumuz, onlar varsa biz de varız” ifadelerini kullandı.

(İHA)







