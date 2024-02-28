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Mide ağrısıyla gittiği hastanede gerçeği öğrenince şoke oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.02.2024 21:26
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Kırklareli’nde mide ağrısı ile hastaneye başvuran hastanın aort damarının yırtıldığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonla hasta sağlığına kavuştu.

Mide ağrısıyla gittiği hastanede gerçeği öğrenince şoke oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Aydın Meşeli mide ağrısı şikayeti ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Meşeli, Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Tetkikler sonucunda Meşeli’nin aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Meşeli, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halit Er, Opr. Dr. İbrahim Atakan Geçici, Uzman Dr. Yücel Uzun tarafından anjiyografik yöntemle gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

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Sağlığına kavuşan Meşeli bir mide ağrısı ile hastaneye başvurduğunu belirterek “Mide ağrısı ile hastaneye başvurdum. Sonra beni Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada bana acil müdahale ettiler ve sağlığıma kavuştum’ dedi

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Doktorlara teşekkür eden Meşeli “Doktorlarımız başımızdan eksik olmasın. Var olsunlar. Onlar en büyük dostumuz, onlar varsa biz de varız” ifadelerini kullandı.

(İHA)


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