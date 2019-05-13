Mide botoksu ile yaza fit girin

Mide botoksu uygulamasının ameliyat yöntemlerine göre uygulanmasının daha kolay ve risksiz sayılabilecek bir uygulama olduğunu belirten Sakçak “Mide botoksu, iş ve güçten uzak kalınmadan, uygulamadan 2 saat sonra normal yaşama devam edilebilen bir kilo verme yöntemidir. Etkisi 6 ay devam eden Botoks uygulaması, 4 ile 6 ay arayla istenirse tekrarlanabilir. Herhangi bir iz bırakmaz. Kalıcı bir etki yapmaz.” dedi.

Mide botoksu’nun obezite ve fazla kilolar için uygulanan cerrahi yöntemlere göre yan etkisi ve komplikasyonları yok denecek kadar az olan bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. İbrahim Sakçak, “Mide botoksu uygulaması; endoskopik yöntemle yapılmaktadır ve genellikle sorunsuz olarak gerçekleşmektedir. Botoks; enjeksiyon yöntemi ile mide içinde 8 ile 20 arasında değişen farklı noktalara uygulanmaktadır. Mide botoksu uygulamasının bilinen ciddi bir komplikasyonu yoktur. Çünkü midede kesme işlemi veya herhangi bir cerrahi işlem yapılmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Mide botoksu’nun uygulandıktan 2-3 gün sonra başlayan etkisinin bir ay sonra zirveye çıktığını ve 4-6 ayda azalarak kaybolduğunu belirten Sakçak, “Mide Botoksu mide kaslarını gevşeterek alınan gıdaların sindirimini ve mideden bağırsaklara geçmesini geciktirir. Gıdaların mideden bağırsak sistemine geçişi 4-6 saat kadar sürer; Botoks uygulandıktan sonra ise bu geçiş süresi 10-12 saat kadar bir zaman alır. Bu da kişinin uzun süre kendini çok hissetmesine neden olur. Mide botoksu uygulandıktan sonra ilk aylarda daha fazla olmak üzere ortalama 15 kilogram kadar kilo verilir ancak kişinin önceki kilosu ve metabolizması burada önemli rol oynar. Örneğin 160 santimetre boyunda 150 kilogram ağırlığında olan biri ile yine 160 santimetre boyunda 100 kilogram ağırlığında olan kişi aynı hızda ve oranda kilo vermeyebilir. Kilo miktarı arttıkça verilebilecek kiloda artmaktadır. Mide botoksu; endoskopi yapılmasına engel bir sağlık sorunu olmayan en az 18 en fazla 70 yaşındaki kişilere mide botoksu yapılabilir.” diye konuştu.

Kaynak: İHA

