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Mide kanaması nedir, neden olur? Mide kanaması belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
29.03.2024 10:34
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Mide sağlığı, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Ancak, çeşitli sebeplerle mide sorunları yaşanabilir. Bunların en ciddi olanı da mide kanamasıdır. Mide kanaması, hayatı tehdit eden bir durumdur ve erken tanı ve tedavi gerektirir. Peki, mide kanaması nedir, mide kanaması olan kişi ne yapmalı?

Mide kanaması nedir, neden olur? Mide kanaması belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Mide kanaması nedir?
  • Mide kanaması neden olur?
  • Mide kanaması belirtileri nelerdir?
  • Mide kanaması geçiren kişi ne yapmalı?
  • Mide kanaması tedavisi nasıl yapılır?
  • Mide kanaması tehlikeli bir şey midir?

Mide kanaması, mide duvarındaki yaralanmalar sonucunda meydana gelir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Mide kanamasının belirtileri arasında kusma, siyah renkli dışkı, hâlsizlik ve ani kan kaybı bulunur. Bu belirtileri fark eden kişilerin derhal tıbbi yardım alması yaşamsal önem taşır.

Mide kanaması nedir?

Mide kanaması, mide iç duvarındaki yaralanma veya zedelenme sonucunda kanın mideye sızması ve dışarıya çıkması durumudur. Bu kanama genellikle mide ülseri, yaralanma, tümörler veya mide astarını etkileyen diğer hastalıklar nedeniyle meydana gelir. Mide kanaması ciddi bir durumdur ve zamanında tıbbi müdahale gerektirir. Aşırı kan kaybı hayati tehlikeye neden olabilir.

Mide kanaması neden olur?

Mide kanaması gastrointestinal sistemin herhangi bir noktasında meydana gelen kanama olarak tanımlanır. Mide, yemek borusu, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs bu sisteme dâhildir. Mide kanamasının birkaç farklı nedeni olabilir:

  • Mide ülserleri
  • Mide iç yüzeyindeki dokunun aşınması ya da zarar görmesi
  • Helikobakter pylori enfeksiyonu
  • Mide kanseri
  • Kan sulandırıcı ilaçlar
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Stres ve travma

Mide kanaması belirtileri nelerdir?

Mide kanaması belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi yardım alması önemlidir. Mide kanaması ciddi bir durumdur ve erken müdahale gerektirir. Tedavi edilmezse hayati tehlikelere yol açabilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark eden kişilerin derhal bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir. Mide kanaması olduğu nasıl anlaşılır sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

  • Kusma
  • Siyahtan kahverengiye dönen dışkı rengi
  • Hâlsizlik ve yorgunluk
  • Düşük kan basıncı ve hızlı nabız
  • Karın ağrısı veya dispepsi

Mide kanaması geçiren kişi ne yapmalı?

Mide kanaması geçiren kişi hemen tıbbi yardım almalıdır. Mide kanaması geçiren kişi ya da yanındaki kişi şunları yapabilir:

  • Hemen 112'yi arayın.
  • Hastayı sakin ve rahat tutun.
  • Hasta kusuyorsa kusmasına yardımcı olun.
  • Hasta bayılırsa başını yana çevirin ve hava yolunun açık olmasını sağlayın.
  • Hastaya tüketecek bir şey vermeyin.
  • Hastanın nabzını, solunumunu ve tansiyonunu takip edin.
  • Herhangi bir ilaç vermeyin.
  • Alkol ve kafein vermeyin.
  • Kusmuyorsa kusturmaya çalışmayın.
  • Mide ilacı vermeyin.

Mide kanaması tedavisi nasıl yapılır?

Mide kanaması tedavisi, kanamanın nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Mide kanamasının nedenine bağlı olarak tedavi uygulanır. Örneğin, mide ülseri nedeniyle kanama meydana gelmişse ülserin tedavisi için ilaçlar veya cerrahi müdahale kullanılabilir. Genel olarak mide kanaması tedavisinde şu adımlar uygulanır:

  • İlaç tedavisi
  • Endoskopik müdahale
  • Cerrahi müdahale
  • Kan transfüzyonu
  • İlaç tedavisi

Mide kanaması tehlikeli bir şey midir?

Mide kanaması oldukça tehlikeli bir durumdur. Acil müdahale gerektirir ve ihmal edilmesi hâlinde hayati risk oluşturabilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

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