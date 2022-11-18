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Mide ülseri, sindirim sorunları, dudaklarda yara... En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

18.11.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide sorunlarından aşırı terlemeye, dudaklarda yaradan ağız içi tahrişe kadar vücudunuzda görmek istemediğiniz birçok tepkimeye yol açıyor. Türk mutfağında geniş bir yeri olan kırmızı biber yemeyi seviyorsanız bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Her şeyde olduğu gibi kırmızı biberi de aşırı tüketmenin bazı yan etkileri ortaya çıkabilir. Bu belirtilerden bir veya birkaçına sahipseniz kırmızı biberi azaltmayı düşünebilirsiniz.

Mide ülseri, sindirim sorunları, dudaklarda yara... En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Kırmızı biber, ülkemizde çok sevilen bir baharattır. Kırmızı biberin faydaları saymakla bitmez. Ancak kırmızı biber fazla tüketildiğinde vücudunuzda bazı sorunlara ve hastalıklara neden olabilir. Acı biberin yan etkileri arasında mide sorunlarından cilt sorunlarına kadar birçok rahatsızlık yer alıyor.

ACI BİBER YEMENİN YAN ETKİLERİ

Kırmızı biber tat arttırıcı ve baharat olarak kullanılır. Çok fazla kırmızı biber tüketip tüketmediğinizi belirlemek için bu belirtilere dikkat edin.

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Çok fazla kırmızı biber yemek, mide ekşimesine veya sindirim sorunlarına neden olabilir. Orada bitmiyor; ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

MİDE ÜLSERİ

Çok fazla kırmızı biber tüketmek, mide ülseri olma olasılığınızı artırabilir. Ek olarak, bu hastalık sizin için ölümcül olabilir. Kırmızı biberlerin içerdiği aflatoksin mide ülseri, karaciğer sirozu ve hatta bazı durumlarda kolon kanserine yakalanma şansını artırıyor.

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SİNDİRİM SORUNLARI

Kırmızı biberler, sindirim sisteminizi tahriş edebilen ve mide ekşimesi, asit reflü, gevşek dışkı, gaz veya iştah kaybı gibi bir dizi soruna neden olabilen kapsaisin içerir. Sıcak veya baharatlı yiyecekler tükettikten sonra ilk başta kendinizi tok hissedebilirsiniz, ancak bir süre sonra sindirim sisteminizde bir sorun olduğunu hissedebilirsiniz. Kırmızı biber alımınızı sınırlamaya çalışın.

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MİDE BULANTISI VE KUSMA

Kırmızı biberi fazla tüketmek sağlığınıza zarar verebilir. İshal, karın ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Çok fazla kırmızı biber tükettikten sonra midenizi sakinleştirmek için dondurma, süzme peynir veya soğuk süt yiyerek rahatlamak isteyebilirsiniz.

STRES SEVİYELERİNİ ARTIRIR

Biberdeki baharat, kapsaisin tarafından sağlanır. Bu madde çok fazla yerseniz zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde, baharat vücudun ağrı veya stres hissettiğinde vücudunuzun salgıladığı bir hormon olan endorfin salmasına neden olur.

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TAHRİŞ VE KIZARIKLIK

Kırmızı biber nefes almayı zorlaştırabilir, ağız yaralarına yol açabilir ve kontrolsüz kusmayı tetikleyebilir. Ek olarak, kırmızı biber duyarlılığı, bir enfeksiyonun yayılmasına neden olabilecek bir kızarıklık veya ağızda tahrişe neden olabilir.

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AŞIRI TERLEME

Acı biber sıklıkla üst dudakların terlemesine, gözlerinizin yaşarmasına ve ağzınızın ateşi hissetmesine neden olur. Öte yandan çok fazla acı biber yemek vücudunuzu terletecektir.

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DUDAKLARDA YARA

Ağızda ve dudaklarda yanma hissi, kırmızı biberin potansiyel bir yan etkisidir. Daha hafif baharatlar bile alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle biberleri ölçülü tüketin.


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Acı biber

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