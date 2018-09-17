Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması neden olur?

Mide yanması, her yaştan ve kesimden insanların yaşayabileceği bir durumdur. Bu rahatsızlığı sık yaşıyorsanız ilk olarak bir hekime görünmeniz gerekir. Fakat doktora gidemeyeceğiniz bir durumda mide yanması yaşarsanız iyi gelen yiyecekler ile evde doğal bir çözüm üretebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey ise midenize dokunacak, rahatsız gelecek yiyecek ve içecekleri bulmak ve onlardan uzak durmak olmalıdır. Haberimizde mide yanması neden olur, mide yanmasına ne iyi gelir sorularının cevapları ile mide yanması sebepleri ve mide yanmasını önleme yollarını detaylıca inceledik. MİDE YANMASI NEDİR, NASIL OLUR? Mide yanması, mide veya boğazda hissedilen yanma olarak tarif edilir ve mide asidinin yüksek miktarda olması nedeniyle olur. Mide, zor sindirilen ve hazmedilen besinlerden dolayı daha çok asit üretmeye başlar. Bu besinleri parçalamak için salgılanan bu asid ise mide duvarına zarar vermektedir. Bu durumda ise midenizde yanma hissi oluşur. Mide yanmasının kronikleşmiş hali ise reflü olarak adlandırılır. Bu durumda olan ise mide ile yemek borusu arasındaki kas görevini yapamaz. Böylece mide asidi, yemek borusuna ve gırtlağa kadar çıkarak göğüs bölgesinde yanma hissi oluşur.

Mide yanması, reflüyü getirir. Reflü ilerlerse gastrite neden olur. Gastrit ise ülserin oluşmasına sebep olur. Mide yanmasının bu derece ilerlememesi için ilk olarak sebep olabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Mide asidine neden olacak gıdaların başlıcaları şunlardır; baharatlı ve kızarmış yiyecekler, kafein ve alkol. Mide yanmasının başlıca nedenleri arasında psikolojik nedenler başta geliyor. Stres, üzüntü ve depresyon durumlarında mide asidi salgılama ve mide yanması sıkça görülür. Bunun yanı sıra baharatlı ve yağlı yiyecekler, fazla çiğnenmeden yenilen lokmalar, bazı ilaçlar, süt ve süt ürünlerine karşı alerjik durumlar sayılabilir. MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR? Mide yanmasına hangi yiyecekler iyi gelir bilmeniz durumda midenizi rahatlatıcı doğal çözüm üretebilirsiniz. Mide yanmasına bazı bitki çaylarının da iyi geldiği bilinmektedir. Mide yanmasının neden olan mide asidinin tutulmasını sağlayan yiyecekler, bu hastalığa iyi gelecektir. TAM TAHILLAR Tahıllar başta lif olmak üzere, magnezyum, demir ve selenyum gibi mineraller ile B vitamini bakımından zengin besin kaynaklarıdır. Zengin lif içerikleri ile, arpa, buğday, bulgur ve esmer pirinç gibi tahıllar, hem genel sağlığı korumakta hem de mide yanmasını gidermektedir.

KARBONATLI SU Bir su bardağında eritilen bir çay kaşığı karbonat ile midedeki asid etkisi azaltılmış olunur. Böylece mide yanması kısa sürede hafifleyecektir. Fakat tansiyon hastası iseniz bu karışım sizin için tehlikeli olabilir. SÜT Mide yanması sırasında içilen bir iki yudum süt, yanmayı hafifletir. Tabii süt ve süt ürünlerine karşı alerjiniz yok ise. Aynı şekilde laktoz intoleransı olanların bu durumda laktozsuz süt içmeleri gerekir. Mide yanması için bir bardak süt ve bir tatlı kaşığı karbonat karışımı da çifte etkisi ile mide yanmasına iyi gelir. TAHİN Mide yanmasını sürekli yaşıyorsanız doğal bir çözüm olan tahini önerebiliriz. Bunun için sabah ve akşam ikişer yemek kaşığı tahin, mide onarımına büyük katkı sağlar. Bu şekilde kullanım ile bir hafta içinde mide yanmanızda azalmayı hissedersiniz. SEBZELER Çok ağır olmayan ve hazmı kolay olan gıdalar her zaman mide ile dosttur. Bundan dolayı da sebzeler mide sağlığının desteklenmesi ve mide yanmasının önlenmesi için ideal besinlerdir. Hem vitamin hem de mineral kaynağı olan sebzeler, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta, yüksek lif içerikleri sayesinde de daha sık ve kolay şekilde tuvalet ihtiyacının giderilmesini sağlamaktadır. Özellikle de çiğ olarak ya da haşlanmış şekilde tüketilmesi tavsiye edilen yeşil yapraklı sebzeler ve patates gibi yumru köke sahip bitkiler, mide yanmasına karşı etkiliyken, domates gibi asitli ve brokoli gibi gaz yapan sebzeler, mide yanmasına karşı tetikleyici etkiler göstermektedir.

BADEM İçeriğindeki bileşenler ile mide asidini nötralize eden bademi, mide yanması veya mide ekşimesi sırasında bir avuç kadar yemeniz, rahatsızlığın azaltılmasında yardımcı olacaktır. Fakat bademin tüketiminde aşırıya kaçmamak şartı ile... MEYVELER Lif bakımından zengin olan meyveler mide yanmasına iyi gelmeleri açısından daha çok tercih edilmelidir. Çünkü lif içeren meyveler, mideye sindirim sırasında yardımcı olmakta ve daha kolay bir şekilde parçalanmaktadır. Hazmı kolay olan meyveler, bu sayede mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta ve mide yanmasını önlemektedir. Yalnız, dikkat edilmesi gereken husus, kivi, ananas, çilek, greyfurt, mandalina ve portakal gibi asit içeren meyvelerin tüketilmemesidir. Sindirime yardımcı olan ve kolay sindirilerek mide asidinin artmasını önleyen meyveler ise, şeftali, kavun ve armut gibi meyvelerden oluşmaktadır. ELMA Sindirim sistemi sorunlarının tedavisinde etkili olan elma, mide yanmasına da iyi gelir. Mide yanması sırasında taze olarak sıktığımız elma suyunu içerseniz etkisini anında görebilirsiniz. Fakat elma suyunun hazır olanını tüketmek aynı şekilde etki göstermeyecektir.

ANASON Mide yatıştırıcı etkisi olan anason, yiyeceklerin sindirimine yardımcı olup mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yenilen anason tohumu, mide yanmasını geçirir. Anasonun diğer bir kullanım şekli ise sıcak suda demlemek şeklindedir. Kuru anason yaprağı veya çekilmiş anason yaprağını 10 dakika demleyin, sonrasında süzerek içiniz. BİTKİ ÇAYLARI Bazı bitki çayları mide yanmasının azalmasına ve önlenmesine yardımcı olabilmektedir. Özellikle de kekik çayı ve zencefil çayı, mideye dost olan ve mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olan önemli bitki çaylarındandır. Fakat bitki çaylarının çok sıcak içilmesi mide dokularına ve yemek borusuna zarar verebileceği için, biraz ılıdıktan sonra tüketilmesi daha uygun olacaktır. BAL Mide asidinin dengelenmesine yardımcı olan bal, sadece mide yanmasına iyi gelmekle sınırlı kalmayıp aynı zamanda, ülser nedeni ile yaşanan mide ağrılarının yatıştırılmasına da yardımcı olmaktadır. Düzenli olarak bal ve tarçın karışımı tüketmek, mide yanmasının giderilmesine destek olmaktadır.

Bal, limon ve sıcak su karışımı da mide yanmasına iyi gelen doğal çözümlerdendir. Bu karışımı hazırlamak için bir bardak sıcak suyun içine bir tatlı kaşığı bal ve yarım limonun suyu eklenir. Mide asitlerinin aşırı üretimini engelleyen bu karışım, mide yanmasını da önlemiş olur. KAVUN VE MUZ Birçok meyvenin asit içeriği yüksek olmasına rağmen muz ve kavun gibi meyvelerin asit içeriği yoktur. Bundan dolayı da muz ve kavun, mide asidinin artmasını önlemekte ve mide yanmasının yatıştırılmasına yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde, karpuz ve tatlı kavun da mide yanmasına iyi gelmektedir. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Yeşil sebzeler genellikle asit içeriği bakımından diğer sebzelere nazaran daha az miktarda asit içermektedirler. Bundan dolayı da yeşil sebzeler mide yanmasına iyi gelmektedirler. Kuşkonmaz, yeşil fasulye, kereviz ve karnabahar gibi yeşil yapraklı sebzeler, mide yanması için faydalı etki göstermektedirler. YUMURTANIN AKI Çok iyi bir protein kaynağı olan yumurtanın özellikle de beyaz kısmı, oldukça düşük oranda asit içermektedir. Bundan dolayı, yumurta sarısı mide asidini artırıp mide yanması şikayetini artırırken, yumurta beyazı ise, mide yanmasının önüne geçmektedir.