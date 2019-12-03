Midibüsle çarpışan otomobildeki İngiliz baba- oğul öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Abdul Kabir Farid (41) ile oğlu Mohammed Kabir Farid (15) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 17.30 sıralarında Belek Mahallesi Turizm Caddesi’nde meydana geldi. E.Ç.’nin (51) kullandığı 07 C 82354 plakalı servis midibüsüyle Abdul Kabir Farid’in kullandığı 01 BLC 49 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdul Kabir Farid ile aynı araçta bulunan oğlu Mohammed Kabir Farid ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mohammed Kabir Farid’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye götürülen Abdul Kabir Farid de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdul Kabir Farid ve oğlu Mohammed Kabir Farid’in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu.

Kaza sonrası midibüs şoförü E.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

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