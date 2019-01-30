Elazığ’da midibüsün çarptığı hafif ticari araç yan yattı, araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 099 plakalı midübüs 80 FK 692 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.Her ihtimale karşı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçtan yara almadan çıkanları kontrol etti.
Polis olayla ilgili inceleme yaptı.
Mahkemeden Metin Akpınar kararı!
İşte açığa alınan personel sayısı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum