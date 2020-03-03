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  4. Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

Midilli'de göçmenler aşırı sağcılarla karşılaşmamak için sahilde sabahlıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 08:05 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle düzensiz göçmenler sahilde konaklamak zorunda kalıyor.

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Midilli Adası'na gelen düzensiz göçmenler adadaki aşırı sağcı grupların tepkisiyle karşılaşıyor.

Adaya daha fazla göçmen gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, kampa giden yolları kapattı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık yüz düzensiz göçmen, iki gündür Skala Sikaminea sahilinde sabahlamak zorunda kaldı.

Soğukla mücadele eden göçmenler, grubun şiddetine maruz kalmaktan korkuyor.

KARAYA ÇIKMALARINA ENGEL OLMUŞLARDI

Aynı grup, dün Midilli Adası'nda karaya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri engellerken kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Midilli Yunanistan

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