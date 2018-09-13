Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Sosyal medya'da dün, 'Midyat'ta bir sınıf listesi' başlığı ile paylaşılan, aynı sınıfta okuyan öğrencilerin isimlerinin bulunduğu liste, beğeni topladı. İsimler arasında Süryani isimleri Barbara, Filipos, Kristina, Ninva ve Aleks, Kürtçe isimler Besse, Siyament, Ziğayra, Şilan ve Rojda, Arapça kökenli Elif ve Rahmetullah ile Türkçe isimler yer aldı. Dinlerin ve dillerin birlikte yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşadığı Midyat ilçesinde bir okula ait olduğu belirtilen listenin hangi okulun sınıfına ait olduğu belirtilmedi.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLKÖĞRETİM OKULU'

Binlerce beğeni alan öğrenci isim listesi için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere sözünün tanımı', 'İşte yüce mevlamın çiçek bahçesi tek renk değil, tek çeşit değil, rengarenk çeşit çeşit her türlü çiçek var bu bahçede, kardeşçe yaşamak nasip olsun inşallah', 'O sınıfın öğretmeni olmak isterdim', 'Şahane bi mozaik bu yaaa', 'Evrensel bir sınıf', 'Görmeyi isterdim doğrusu', 'İnançların mozaiği Midyat', 'Medeniyetler beşiği dediklerinin ispatı belgesi', 'Yoklamayı yapmak bu kadar zevkli olmamıştı' ve 'Birleşmiş Milletler Genel Kurul listesi gibi mübarek' gibi yorumlar yaptı.