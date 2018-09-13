HABER

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir okulun sınıfına ait olduğu belirtilen öğrenci listesi sosyal medyada büyük ilgi çekti. 4 etnisiteden isimlerin bulunduğu liste için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere' yorumları yaptı.

Sosyal medya'da dün, 'Midyat'ta bir sınıf listesi' başlığı ile paylaşılan, aynı sınıfta okuyan öğrencilerin isimlerinin bulunduğu liste, beğeni topladı. İsimler arasında Süryani isimleri Barbara, Filipos, Kristina, Ninva ve Aleks, Kürtçe isimler Besse, Siyament, Ziğayra, Şilan ve Rojda, Arapça kökenli Elif ve Rahmetullah ile Türkçe isimler yer aldı. Dinlerin ve dillerin birlikte yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşadığı Midyat ilçesinde bir okula ait olduğu belirtilen listenin hangi okulun sınıfına ait olduğu belirtilmedi.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLKÖĞRETİM OKULU'

Binlerce beğeni alan öğrenci isim listesi için sosyal medya kullanıcıları, 'Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu', 'Renkler, diller, dinler hep birlikte güzel günlere sözünün tanımı', 'İşte yüce mevlamın çiçek bahçesi tek renk değil, tek çeşit değil, rengarenk çeşit çeşit her türlü çiçek var bu bahçede, kardeşçe yaşamak nasip olsun inşallah', 'O sınıfın öğretmeni olmak isterdim', 'Şahane bi mozaik bu yaaa', 'Evrensel bir sınıf', 'Görmeyi isterdim doğrusu', 'İnançların mozaiği Midyat', 'Medeniyetler beşiği dediklerinin ispatı belgesi', 'Yoklamayı yapmak bu kadar zevkli olmamıştı' ve 'Birleşmiş Milletler Genel Kurul listesi gibi mübarek' gibi yorumlar yaptı.

'BİZ ÇAN SESİNE, ONLAR EZAN SESİNE ALIŞTI'

Midyat ilçesinde 4 farklı etnisiteden öğrencilerin yoğun olarak eğitim ve öğretim gördüğü Mustafa Keemal İlkokulu'nun Müdürü Murat Atasever, listeye fazla şaşırmadıklarını, çünkü yıllardır okullarında farklı dil ve dinlerden öğrencilerin birlikte hoşgörü içinde eğitim gördüğünü söyledi. Atasever, sınıflarda oluşan çok kültürlülüğün renkli bir tablo oluşturduğunu belirterek, "Bizim okulda şimdi 100'e yakın öğrencimiz var. Türk, Kürt, Arap ve Süryani öğrenciler yıllardır Midyat'ta aynı sınıflarda eğitim görüyor. Biz onların bayramına, onlar bizim bayramımızı kutlamaya gelirler. Midyat, hoşgörü, çok kültürlü ve kardeşlik kentidir. Biz onların çan sesine, onlar bizim ezan sesimize alıştı" dedi.

Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün ise yıllardır Türk, Kürt, Arap ve Süryani öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim gördüğünü ve bunun da renkli bir mozaik oluşturduğunu söyledi. Ergün, şu anda Midyat'ta yaklaşık 250 Süryani öğrencinin bulunduğunu ve söz konusu öğrencilerin diğer din ve etnisiteden çocuklarla birlikte sınıflarda yan yana eğitim gördüğünü söyledi. Geçmişte sınıf öğretmenlerinin bu renkli sınıflarda öğretmen olmak için yarıştıklarını da söyleyen Ergün, "Sınıflarda yan yana eğitim görmeleri, dostlukların oluşmasına neden oluyor. Bugüne kadar bir sorun yaşandığını görmedik" diye konuştu. (DHA)

DSADD

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami
Bakan Varank: Yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağızBakan Varank: Yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sınıf listesi mardin Midyat

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

İlginizi Çekebilir

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Diğer Haberler
Müftü Nihat Aktaş sahte imzayla Kaymakam Naim Akgül'ü İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti

Müftü Nihat Aktaş sahte imzayla Kaymakam Naim Akgül'ü İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

AKOM ve Valilik de İstanbul için uyardı! Alarma geçildi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.