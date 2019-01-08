Migren ağrısı nasıl geçer? Migren tedavisi nasıl olur? Migren atakları önceden önlenebilir mi?

Tek bir migren tipi olmadığını ve hastalığın farklı özellikler taşıyabileceğini söyleyen Liv Hospital Ulus Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız migren ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

KUSMA DA GÖRÜLEBİLİR



Migren tekrarlayıcı, zonklayıcı, şiddetli yarım baş ağrıları olarak bilinir. Ancak iki yanlı, sıkıştırıcı ya da basınç şeklinde de olabilir. Üçte bir migrenlide kusma görülür, yüzde 30-40 kadarında da baş ağrısı iki yanlıdır. Haftada ya da ayda bir/birkaç kez daha sık ya da daha seyrek ataklarla gelebilir, ancak yüzde 5 kadar olguda, hemen her gün baş ağrısı olabilir.

AĞRI ÖNCESİNDE BAZI BELİRTİLER OLABİLİR



Migrenliler saatler ya da 1-2 gün öncesinde, kendilerinde prodrom denilen farklılıklar ve hemen öncesinde aura denilen bazı belirtiler fark edebilirler. Prodrom, sıcak soğuk algısında değişiklik, susama, sık idrara çıkma, iştah değişikliği, midede kazınma, esneme, ses/ışık/koku hassasiyeti, kabızlık, çabuk sinirlenme ya da durgunluk, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü şeklinde fark edilebilir. Ağrı sonrasında saatler ve gün içinde de prodroma benzer belirtilerle karşılaşabilirler. Aura ise bazı ağrıların hemen öncesinde, başlangıcında ya da içinde genellikle 1 saatten uzun, nadiren daha uzun görme alanında bulanma, kararma, ışıklar, zigzag, geometrik şekiller, görüntülerde küçülme, büyüme, hayal görme, yüzde elde vücut yarısında uyuşma, iğnelenme, denge kaybı, baş dönmesi, bayılacak gibi olma, çift görme, şaşkınlık, konuşma – anlamada – düşünmede güçlük, tuhaf kokular duyma yaşanabilir. Bazen bunlar ağrı olmaksızın olabilir.