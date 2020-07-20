Migren: Neden olur, nasıl geçer?

Migren atağı başladığında yapılması gereken, karanlık ve sessiz bir ortamda dinlenmektir. Ağrılar oluşmadan önce bazı ön belirtiler meydana gelir. Bunlar; gözlerin önünde ışık patlamaları, kör noktalar ve kolda veya bacakta huylanma gibi belirtilerdir. Hemiplejik, auralı, aurasız, reniltal, abdominal ve baziler olmak üzere farklı migren çeşitleri bulunur. Bazı ilaçlar sorunun sıklığını ve ciddiyetini azaltmaya yardım edebilir. Geçen zaman içerisinde migren ağrılarına karşı ilaç tedavisinin herhangi bir faydası olmadıysa, doktora tekrar giderek farklı bir ilaç reçetesi yazılması istenilebilir. Doğru bir ilaç, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve evde uygulayacağınız yöntemlerle bu ağrılardan kurtulabilirsiniz. Migren Neden Olur? Genetik faktörler ve çevresel etmenler bu sorunun oluşumunda önemli bir rol oynar. Beyin kökünde meydana gelen çeşitli değişimler ve trigeminal sinir nedeniyle büyük bir acı oluşur. Sinir sistemindeki acıyı düzenleyen serotonin hormonunun değişimi de dahil olmak üzere beyin kimyasallarında dengesizliklerin oluşması migrene neden olabilir.

1. Kadınlardaki hormonal değişimler Kadınlarda östrojen hormonunun zamanla değişimler göstermesi baş ağrılarını tetikler. Özellikle bu hormonlar regl döngüleri esnasında oluşur. Değişen hormonal dengeler migren oluşmasına neden olabilir. 2. Yiyecek ve içecekler Tuzlu, küflü peynir ve işlenmiş yiyecekler bu sorunu tetikleyen etkenler arasındadır. Yapay tatlandırıcılardan aspartam ve pek çok hazır yemeğin içerisinde bulunan koruyucular da migren ataklarını tetikleyebilir. Ayrıca öğün atlamadan düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmek gerekir. Bol miktarda kafein içeren içecekler ve başta şarap olmak üzere diğer alkollü içeceklerden de uzak durulması da migrenin ortaya çıkmasını engelleyebilir. 3. Stres ve uyku düzensizliği İş veya ev hayatında yaşanan stresli durumlar ve kendine zaman ayırmamak da migrenin gelişmesine neden olabilir. Yaşanan uyku problemleri ya da jetlag da bazı insanlarda baş ağrılarına yol açabilir. 4. Fiziksel ve çevresel faktörler Cinsel ilişki gibi çeşitli yoğun fiziksel aktiviteler migren ataklarının oluşmasına neden olabilir. Hava durumu ve basınç değişimlerine maruz kalındığında da baş ağrıları yaşanabilir. Bunların dışında oral yolla alınan doğum kontrol hapları gibi çeşitli ilaçların yan etkileri de ağrılara neden olabilir.

Migren Testi Eğer bu sorunu yaşıyorsanız öncelikle migren tanısı için doktorunuz, aile geçmişinizi inceleyecek ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak yeniden oluşan semptomları gözlemleyecektir. Bunların yanında fiziksel ve nörolojik testlerle de hastalık belirlenebilir. Ayrıca doktor tarafından farklı migren testlerinin yapılması da önerilebilir. Damar problemlerini, omurgada ya da beyinde oluşan enfeksiyonları, vücutta bulunan toksinleri görebilmek için bir kan testi yapılması gerekir.

Beynin kesitli olarak görüntüsünü alıp inceleme yapılabilmesi adına X-ray ışınlarından yararlanılır. Yararlanılan CT ekran görüntüsü alınır. Bu test sonucunda tümör, enfeksiyon, beyin kanaması, beyin hasarı gibi ağrılara neden olan etkenler belirlenir.

MR, kuvvetli bir manyetik alan oluşturarak radyo dalgalarıyla beynin ve kan damarlarının detaylı görüntülerini alır. Tümör, felç, beyin kanaması, enfeksiyon ve sinir sistemindeki diğer problemler bu yöntemle belirlenebilir. Migren Ağrısı Nasıl Olur? Şiddetli baş ağrısı özellikle başın bir bölgesinde görülür. Ağrının göz çevresinde olması özellikle ışığa karşı duyarlılığı artırır. Bazı kişilerde ise ağrı ense bölgesinde başlar ve zamanla bütün baş bölgesinde hissedilen bir ağrıya dönüşür. Bu süreçte kişi, sosyal hayatından tamamen kopabilir. Migren atağı geçiren kişiler karanlık ve sessiz bir ortamda kalmak isteyebilirler. Migren Nasıl Geçer? 1. İlaç tedavisi Migren atakları için ağrı kesici ilaçlar, triptanlar, bulantı önleyici ilaçlar kullanılabilir. Atak yaşayan kişilerde triptan, beynin ağrı yollarını engeller ve damarlardaki gerilme sorununu giderir. Mide bulantısı ise bulantı önleyen ilaçlarla engellenebilir. Aynı zamanda ağrının şiddetini, sıklığını, süresini ve belirtilerini azaltıcı antidepresanlar, felç önleyici ilaçlar ve kardiyovasküler ilaçlar da kullanılabilir.