Mikrodalga fırının farklı kullanım alanları sizi çok şaşırtacak! Rimel, limon...

Mikrodalga fırın, pratik yapısıyla mutfakta hayatımızı kolaylaştırıyor. Peki, mikrodalga fırının çok farklı kullanım alanları olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bu kullanım alanlarının neler olduğunu merak ediyorsanız sizi yazımıza alalım.
Eğer kuruyan bir rimeliniz varsa bir bardağa koyun ve bardağı yarıya kadar suyla doldurun. Sonrasında bardağı mikrodalga fırına yerleştirin ve 40 saniye ısıtın. Bu sayede rimeliniz ilk günkü gibi olacak ve uzun bir süre daha kullanmaya devam edebileceksiniz.
Soğan doğrarken en büyük sorun gözlerinizin yaşarması olabilir. Soğanları doğramadan önce mikrodalga fırına koyarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için soğanların iki ucunu kesin ve mikrodalga fırında 25-30 saniye bekletin. Sonrasında gözleriniz yaşarmadan kolayca soğanları doğrayabilirsiniz.
Limonlarınızdan yeteri kadar su çıkmadığından şikayetçiyseniz limonu mikrodalga fırına koyun ve 20-25 saniye fırında tutun. Mikrodalga fırındaki ısıyla limonun sert yapısı yumuşak bir hale geleceği için limonu kolayca sıkabildiğinizi ve içinden çok daha fazla su çıktığını göreceksiniz.
Mikrodalga fırın ile süngerlerinizdeki her türlü bakteriyi yok ederek ilk günkü haline döndürebilirsiniz. Eskiyen süngerlerinizin üzerine limon suyu veya beyaz sirke dökün. Daha sonra 1 dakikayı geçmeyecek şekilde mikrodalga fırında bekletin. Artık süngerlerinizi dezenfekte edilmiş bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Renginden sıkıldığınız bir tişörtünüz ya da eteğiniz varsa mikrodalga fırın kullanarak hızlıca kumaş boyaması yapabilirsiniz. Boyamak istediğiniz giysinizi kumaş boyası eklediğiniz bir kaba koyun ve üzerine su ekleyin. Giysinizi koyduğunuz kabın mikrodalga fırına uygun olduğundan emin olun. Üzerini bir örtü ile kapatın ve 4-5 dakika, yüksek dereceye ayarladığınız mikrodalga fırında tutun. Giysinizi mikrodalga fırından çıkardıktan sonra bir süre daha bekleyip dilediğiniz gibi giyebilirsiniz.
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