Mikrodalga fırının farklı kullanım alanları sizi çok şaşırtacak! Rimel, limon...

Mikrodalga fırın, pratik yapısıyla mutfakta hayatımızı kolaylaştırıyor. Peki, mikrodalga fırının çok farklı kullanım alanları olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bu kullanım alanlarının neler olduğunu merak ediyorsanız sizi yazımıza alalım.

1. KURUYAN RİMELLERİNİZİN ÖMRÜNÜ UZATABİLİRSİNİZ

Eğer kuruyan bir rimeliniz varsa bir bardağa koyun ve bardağı yarıya kadar suyla doldurun. Sonrasında bardağı mikrodalga fırına yerleştirin ve 40 saniye ısıtın. Bu sayede rimeliniz ilk günkü gibi olacak ve uzun bir süre daha kullanmaya devam edebileceksiniz.

2. ARTIK SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLERİNİZ YAŞARMAYACAK

Soğan doğrarken en büyük sorun gözlerinizin yaşarması olabilir. Soğanları doğramadan önce mikrodalga fırına koyarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için soğanların iki ucunu kesin ve mikrodalga fırında 25-30 saniye bekletin. Sonrasında gözleriniz yaşarmadan kolayca soğanları doğrayabilirsiniz.

3. LİMONLARINIZI DAHA SULU BİR HALE GETİREBİLİRSİNİZ

Limonlarınızdan yeteri kadar su çıkmadığından şikayetçiyseniz limonu mikrodalga fırına koyun ve 20-25 saniye fırında tutun. Mikrodalga fırındaki ısıyla limonun sert yapısı yumuşak bir hale geleceği için limonu kolayca sıkabildiğinizi ve içinden çok daha fazla su çıktığını göreceksiniz.

4. SÜNGERLERİNİZ İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNSÜN

Mikrodalga fırın ile süngerlerinizdeki her türlü bakteriyi yok ederek ilk günkü haline döndürebilirsiniz. Eskiyen süngerlerinizin üzerine limon suyu veya beyaz sirke dökün. Daha sonra 1 dakikayı geçmeyecek şekilde mikrodalga fırında bekletin. Artık süngerlerinizi dezenfekte edilmiş bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

5. KUMAŞ BOYAMASI YAPABİLİRSİNİZ

Renginden sıkıldığınız bir tişörtünüz ya da eteğiniz varsa mikrodalga fırın kullanarak hızlıca kumaş boyaması yapabilirsiniz. Boyamak istediğiniz giysinizi kumaş boyası eklediğiniz bir kaba koyun ve üzerine su ekleyin. Giysinizi koyduğunuz kabın mikrodalga fırına uygun olduğundan emin olun. Üzerini bir örtü ile kapatın ve 4-5 dakika, yüksek dereceye ayarladığınız mikrodalga fırında tutun. Giysinizi mikrodalga fırından çıkardıktan sonra bir süre daha bekleyip dilediğiniz gibi giyebilirsiniz.

