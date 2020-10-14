Mikroenjeksiyonun tüp bebek yönteminden farkı

Tüp bebek, klasik yöntemler ile gebe kalamayan kadınlarda uygulanan bir tedavi şeklidir. Tüp bebek tedavisi, yumurtlatma ilaçlarıyla geliştirilen yumurtaların yumurtalıklardan alınması ve erkek eşten alınan spermler ile vücut dışında döllenmesi ve elde edilen embriyoların anne adayının rahmine transfer edilmesidir. Erkek (sperm) ve dişi (yumurta) döl hücrelerinin laboratuvar koşullarında birleştirilmesi sonucunda oluşan embriyoların, rahme transferi ilkesine dayanır. Embriyo, tek yumurta içine tek sperm verilmesi ile sağlanır. Bu işleme de ‘mikroenjeksiyon tipi tüp bebek uygulaması’ denir.
Tüp bebek tedavisi yöntemi ilk dönemlerde tüplerinde (yumurtalık kanallarında) tıkanıklık nedeni ile çocuk sahibi olamayan kadınlara uygulanmıştır. Günümüzde tüp bebek tedavisi; endometriozis, polikistik over, antisperm antikorlarına bağlı immunolojik kısırlık, kadında ileri yaş, erkeğe bağlı kısırlık ve nedeni bilinmeyen kısırlık vakalarında da uygulanır.
Mikroenjeksiyon yönteminde laboratuvar ortamında kadınlardan elde edilen yumurtalarla erkekten elde edilen spermin özel bir mikroskop altında spermin yumurta içerisine enjekte edilerek dölleme işleminin gerçekleştirilmesidir. En sağlıklı spermin seçimine özen gösterilmelidir ve sağlıklı olan yumurtalara spermin girmesi gereken noktadan enjekte edilmesidir. Dölleme işlemi laboratuvar ortamında ideale yakın koşullarda gerçekleştirilmektedir. Günümüzde tüp bebek tedavisinde başarı oranlarının bu kadar yüksek olmasında mikroenjeksiyon yöntemi önemli bir role sahiptir.
Mikroenjeksiyon tipi tüp bebekte mikroskop altında seçilen tek bir sperm hücresi, bir yumurtanın içine enjekte edilerek tüp bebek işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden önce çeşitli kimyasallar kullanılarak yumurtanın etrafındaki hücreler temizlenir. IMSI tekniği ile spermler yaklaşık 6.000-8.000 kat büyütülüp mikroskoplar altında seçilerek mikroenjeksiyon tekniğinde kullanılır. Bu teknik sağlıklı spermlerin seçilmesine olanak verir.
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