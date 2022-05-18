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Milano'da savcılık mütalaası: Berlusconi'nin partilerinde seks köleleri vardı

18.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin "bunga bunga" olarak anılan partileriyle ilgili bir davada savcılık, bu davetlerde "seks kölelerinin" bulunduğunu iddia etti. Savcı Tiziana Siciliano Milano'da görülen davanın bugünkü duruşmasında, "Dönemin başbakanı, evindeki akşam davetlerini sistematik biçimde para karşılığı odalıklar ve seks köleleriyle neşelendirme adetine sahipti" dedi.

Milano'da savcılık mütalaası: Berlusconi'nin partilerinde seks köleleri vardı

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin "bunga bunga" olarak anılan partileriyle ilgili bir davada savcılık, bu davetlerde "seks kölelerinin" bulunduğunu iddia etti.

Silvio Berlusconi'nin 2010'da "Kalp hırsızı Ruby" takma adlı 17 yaşındaki eskort Kerime el Mahrug ile para karşılığı seks yapmakla suçlandığı skandalla bağlantılı davalardan birinde bugün savcılık mütalaası okundu.

Bu skandalla ilgili açılan üçüncü dava olması nedeniyle "Ruby-3" olarak anılan davada, Berlusconi'nin partilerine katılanlara sessiz kalmaları için para ödediği iddiası inceleniyor.

Savcı Tiziana Siciliano Milano'da görülen davanın bugünkü duruşmasında elde ettikleri bulguları açıklarken şunları söyledi:

"Bizim ya da savunma makamının değerlendirmelerinden bağımsız olarak gerçekler artık tarihe geçmiş durumda. Şu gerçek artık bize değil tarihe ait: Dönemin başbakanı, evindeki akşam davetlerini sistematik biçimde para karşılığı odalıklar ve seks köleleriyle neşelendirme adetine sahipti."

Savcı Siciliano, partilere "çok genç kızların" katıldığını da vurguladı ve "Böylesine güzelseniz ve sizi koruyabilecek bir aileniz ya da kültürel araçlarınız yoksa, her türden avcılar için seçilmiş kurbanlarsınız" dedi.

'Somut bir fuhuş sistemi'

Bu kadınların Berlusconi'yi "eğlendirmek" ve bazı geceleri onunla geçirmek için para aldıkları, bunun "somut bir fuhuş sistemine" işaret ettiği belirtildi.

Savcılık, bu gerçeklerin daha önce görülen davalar sonucunda sabitlenmiş olduğunu vurguladı.

"Ruby-gate" olarak anılan skandalla ilgili ilk davada Berlusconi 2014'te, reşit olmayan bir kızla para karşılığı seks yapmaktan suçlu bulunarak 7 yıl hapis cezası almıştı. Ancak temyiz aşamalarında bu karar bozulmuş ve "Berlusconi'nin El Mahrug'un 18 yaşından küçük olduğunu bildiğine dair kanıt bulunamadığı gerekçesiyle" beraatine karar verilmişti.

Kerime el Mahrug

Berlusconi partiler için 'zarif akşam yemekleri' demişti

O dönem Berlusconi'nin savunmasını yapan Avukat Franco Coppi de, "İstinaf Mahkemesi'nin kararında, Arcore'de (Berlusconi'nin villası) para karşılığı fuhuş yapıldığı kabul ediliyordu. Biz de savunma makamı olarak bunu sorgulamıyoruz, ancak Berlusconi'nin Ruby'nin o sırada reşit olmadığını bildiğine dair delil bulunmuyor" demişti.

"Ruby-2" davasında ise Berlusconi'ye yakın iki isim, Emilio Fede ve Nicole Minetti, "fuhuşa yardım ve yataklıktan" 2019'da nihai mahkumiyet almıştı.

"Ruby-3" davasında ise Berlusconi dahil 29 kişi hakkındaki suçlamalar görülüyor. Savcılık, sanıkların söz konusu partilerde yaşananlar konusunda yargıyı yanıltıcı bilgi vermek için para ödediklerini ya da aldıklarını savunuyor.

Bu partiler basında, Berlusconi'nin anlattığı cinsel içerikli bir fıkradan alıntıyla "bunga bunga" olarak anılıyor. Bugün 85 yaşında olan Silvio Berlusconi ise villasındaki partileri "zarif akşam yemekleri" olarak niteliyordu.

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