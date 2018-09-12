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Milas'ta 5 dönüm ormanlık yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Milas'ta 5 dönüm ormanlık yandı

Latif SANSÜR/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Milas'ın kırsal Demirci Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 11 teknik eleman, 3 memur, 57 söndürme işçisi ile karadan; 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale edildi. Alevler, akşam saatlerinde söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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Milas'ta 5 dönüm ormanlık yandıMilas'ta 5 dönüm ormanlık yandıMilas'ta 5 dönüm ormanlık yandıMilas'ta 5 dönüm ormanlık yandı

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