Milas'ta 5 dönüm ormanlık yandı

Latif SANSÜR/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Milas'ın kırsal Demirci Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 11 teknik eleman, 3 memur, 57 söndürme işçisi ile karadan; 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale edildi. Alevler, akşam saatlerinde söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Komşuda korkunç olay! İran'da askeri helikopter düştü: Yaralılar var
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu
Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum