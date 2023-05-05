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Millet İttifakı’ndan ‘ekonomi’ hamlesi! Kılıçdaroğlu düğmeye bastı isimler tek tek belirlendi…

05.05.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı bu kez ekonomi için düğmeye bastı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Şampiyonlar Ligi’ dediği ekonomi ekibinin cumartesi günü Maltepe mitinginde sahneye çıkması planlanıyor. Millet İttifakı seçimi kazanırsa bakanlık için de formülün de hazır olduğu öğrenildi. Hazine’nin İYİ Partili bir isme Maliye’nin de CHP’li bir isme emanet edilmesi gündemde… İşte Millet İttifakı’nın ekonominin başına getirmeyi planladığı o isimler…

Millet İttifakı’ndan ‘ekonomi’ hamlesi! Kılıçdaroğlu düğmeye bastı isimler tek tek belirlendi…

Millet İttifakı 14 Mayıs seçimleri için son günlerin kaldığı kritik virajda ekonomi için düğmeye bastı. İttifak ‘Şampiyonlar Ligi’ni Maltepe mitinginde tanıtmaya hazırlanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunun ilk sinyalini Ali Babacan ile birlikte çektiği videoda ‘Bizi bu krizden çıkaracak sonrasında da kalıcı refaha ulaştıracak ekipler hazır. Birkaç gün içerisinde bu Şampiyonlar Ligi kadrosunu da göreceksiniz’ sözleri ile vermişti.

KILIÇDAROĞLU O AKŞAM DİĞER LİDERLERİ DE ARADI

Kulislerde konuşulanlara göre ise Kılıçdaroğlu ile Babacan’ı evinde ağırladığı akşam diğer liderleri de aradı. Miting meydanında ekonomi kurmaylarının da tanıtılmasını önerdi. O telefonun ardından da Akşener Bursa’da Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ı ekonomimizi yönetecek isim diye tanıttı. Yılmaz da katıldığı bir televizyon programında Hazine Bakanlığı’na aday olduğunu söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada “Sonuçta bir Hazine Bakanı olacak, Maliye Bakanı olacak başka bir sürü görevde var. Ben İYİ Parti’nin Hazine Bakanı adayıyım” ifadelerini kullandı.

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İSİMLER BELLİ OLDU: BABACAN, YILMAZ VE KUŞOĞLU…

Kılıçdaroğlu’nun önerisi ile ittifakta yer alan her parti iki kurmayını ekibine sundu ve Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda ekonomi yönetiminde yer alacak isimler cumartesi İstanbul Maltepe’de yapılacak olan miting de sahneye çıkacak ve ekonomi reçetesini halka paylaşacak.

Millet İttifakı iktidara gelirse Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı birbirinden ayıracak. Hazine’nin başına Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Maliye’nin başına da CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun getirilmesi gündemde Ali Babacan’ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonomik kurumların koordinasyonundan sorumlu olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı

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