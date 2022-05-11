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Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranları dikkat çekti

11.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, seçimlerin atmosferine şimdiden girmeye başlarken, kamuoyu Millet İttifakı'nın adayının kim olacağını merak ediyor. Adaylık tartışmaları ise birkaç isim üzerinde yoğunlaşırken, Ankara kulislerindeki hareketlilik hiç bitmiyor. Seçimlerle ilgili anketler tek tek yayımlanırken, son yapılan anket gündem oldu. ASAL Araştırma'nın yaptığı son anket çalışmasında vatandaşlara, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. 4 ismin öne çıktığı sonuçlardaki oranlar ise dikkat çekti.

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranları dikkat çekti

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği merak ediliyor. Ön plana çıkan isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı için 'Talibim ve hazırım' mesajı verirken, Karadeniz gezisiyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kapıyı açık tutuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu konuda sessizliğini korusa da diğer partilerden 'aday ol' çağrıları gelmeye devam ediyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLMALI?

Seçimlere yaklaşık 1 yıl kalırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili de yapılan anket çalışmaları yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak ASAL Araştırma, yapmış olduğu son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.

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Çalışma 30 büyükşehirde, 18 yaş üzeri 2 bin 400 kişi üzerinde yapıldı. 5-8 Mayıs'ta gerçekleşen çalışmada çarpıcı sonuçlar yer aldı.

EN YÜKSEK OY ORANI MANSUR YAVAŞ'IN

Ankete katılanların yüzde 22,8'i Mansur Yavaş aday olmalı derken İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı yüzde 21,5'te kaldı. Kılıçdaroğlu yüzde 20,4 destek görürken Akşener yüzde 12 ile bu dörtlü arasında son sırada yer aldı.

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