"Milletin her bir kuruşunu millete harcayacağız"

Kentte görev yaptığı 2,5 yıllık süreçte hükümet, Valilik ve ilgili kurumların destekleriyle tarımda önemli mesafeler kaydedildiğine işaret eden Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak da çiftçinin yanında olacaklarını aktardı.

Güzeloğlu, çiftçilere bereketli bir yıl dileyerek, Diyarbakır'ın tarımda Türkiye'nin en önemli, dünyanın da sayılı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"Organik tarımda sertifikasyon ücreti, fidan, gübre ve temel girdi desteklerini inşallah çiftçimize aktaracağız. Her bir ürünü üretildiği yerden dünyada talep olan pazarın son tüketicisine kadar götürecek zinciri kuracağız. Bunu yapacak gücümüz, gayretimiz en önemlisi niyetimiz var. Bunu el birliğiyle, Diyarbakır'ın genelinde, bütün bölgelerde bir eylem planıyla hayata geçireceğiz. En kısa sürede Diyarbakır merkezde Büyükşehir Belediyesi olarak organik ürünlerin satışa sunulduğu, oradan pazarla buluştuğu bir organik üretim ve satış pazar yerimizi, buna bağlı olarak kooperatiflerimizin ürünlerini değerlendirecek bir üretim zincirimizi oluşturacağız. Kredi destekleriyle sıkıntıda olan kooperatiflerimizdeki işletmelerin sermaye yetersizliklerini çözeceğiz. Bu konuda Bakanlığın, kırsal kalkınma destekleri var. Büyükşehir Belediyesi olarak da desteklerimiz olacak."

Bulundukları 8 dönüm alanda buğday ekilmesi durumunda elde edilecek gelirin yaklaşık 2 bin lira olacağına dikkati çeken Güzeloğlu, şu anda bu alanda üzüm bağı tesis edildiğini, buradan 55 bin liralık kazanç sağlandığını kaydetti.