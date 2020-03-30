Milli Dayanışma Kampanyası nedir? Milli Dayanışma Kampanyası hesap numarası

Vatandaşlar 'Milli Dayanışma Kampanyası nedir?' sorusunun yanıtını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında "7 maaşımı bağışlayarak kampanyayı başlatıyorum" dedi. Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar da kampanyaya maaşlarını bağışladı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI HESAP NUMARALARI

İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak için gereken hesap numaraları.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI TELEFONLA BAĞIŞ

Milli Dayanışma Kampanyası'na telefonla bağış yapmak için 'KORONA' yazın, 8119'a gönderin ve 10 TL bağışta bulunun.



